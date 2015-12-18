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Gel Tanışalım Önce şarkısı ve FD markası ile bir anda şöhreti yakalayan Ferudun Düzağaç kaptırdığı parasını kurtardı
Gel Tanışalım Önce şarkısı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ferudun Düzağaç Çanakkale Bozcaada'da almak istediği gayrimenkul yüzünden dolandırılıp parasını kaptırmıştı. Anlaşma tamamlanmış tam 115 bin TL ödeme yapan şarkıcı karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesinin ardından parasından olmuştu, bunun üzerine açtığı davayı kazanan ünlü sanatçı mahkemeyi kazanarak parasını kurtarmış oldu
18 Aralık 2015 Cuma 15:43
Gel Tanışalım Önce şarkısı ile bir anda dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ferudun Düzağaç Çanakkale Bozcaada'da almak istediği gayrimenkul yüzünden dolandırılıp parasını kaptırmıştı. Anlaşma tamamlanmış tam 115 bin TL ödeme yapan şarkıcı karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesinin ardından parasından olmuştu, bunun üzerine açtığı davayı kazanan ünlü sanatçı mahkemeyi kazanarak parasını kurtarmış oldu
Bozcaada’da restoran olarak kullanılan gayrimenkulü satın almak isteyen Feridun Düzağaç, mal sahibi Necmettin Ali Hacıalioğlu ile 575 bin TL karşılığında anlaştı. Anlaşmaya göre Düzağaç 220 bin TL’lik arsasını takas edecek, kalan 355 bin TL’yi de 3 taksitte ödeyecekti. Düzağaç, ilk iki ödemenin toplam tutarı olan 115 bin TL’yi Hacıalioğlu’na verdi. Ancak mal sahibinin iddiasına göre üçüncü taksit olan 240 bin TL’yi zamanında ödemedi. Bunun üzerine Hacıalioğlu satış sözleşmesini feshetti.
Sanatçının 115 bin TL’sini de protokol şartlarını gerekçe göstererek geri vermedi. Bunun üzerine Feridun Düzağaç, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme Düzağaç’ı haklı buldu ve 115 bin TL’lik alacağın üzerindeki itirazın iptaline karar verdi. Düzağaç, parasını icra yoluyla geri alabilecek.
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