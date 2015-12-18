Gel Tanışalım Önce şarkısı ve FD markası ile bir anda şöhreti yakalayan Ferudun Düzağaç kaptırdığı parasını kurtardı

Bozcaada’da restoran olarak kullanılan gayrimenkulü satın almak isteyen Feridun Düzağaç, mal sahibi Necmettin Ali Hacıalioğlu ile 575 bin TL karşılığında anlaştı. Anlaşmaya göre Düzağaç 220 bin TL’lik arsasını takas edecek, kalan 355 bin TL’yi de 3 taksitte ödeyecekti. Düzağaç, ilk iki ödemenin toplam tutarı olan 115 bin TL’yi Hacıalioğlu’na verdi. Ancak mal sahibinin iddiasına göre üçüncü taksit olan 240 bin TL’yi zamanında ödemedi. Bunun üzerine Hacıalioğlu satış sözleşmesini feshetti.





Sanatçının 115 bin TL’sini de protokol şartlarını gerekçe göstererek geri vermedi. Bunun üzerine Feridun Düzağaç, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme Düzağaç’ı haklı buldu ve 115 bin TL’lik alacağın üzerindeki itirazın iptaline karar verdi. Düzağaç, parasını icra yoluyla geri alabilecek.