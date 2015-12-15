Gecenin Kraliçesi fragman izle - Gecenin Kraliçesi Hangi Kanalda? - ne zaman başlayacak? - hangi gün?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı Star TV'nin iddialı yapım Gecenin Kraliçesi için geri sayım başladı.

İzleyicinin uzun süredir beklediği “Gecenin Kraliçesi”nin yayınlanan ilk tanıtımı, Güney Fransa’da, dünyanın parfüm merkezi olarak kabul edilen Grasse şehrinde çekilen sahnelerden oluşuyor.

Gerek yapım, gerekse oyuncularıyla adından söz ettiren “Gecenin Kraliçesi”nin kadrosunda; Selim Bayraktar, Funda Eryiğit, Seda Akman, Burak Deniz ve Deniz Celiloğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Tanıtımdaki görüntüler Selin (Meryem Uzerli) ve Kartal’ın (Murat Yıldırım) arasında yaşanan gerçek aşkı damarlarımıza kadar hissedeceğimizin ilk sinyallerini verirken aynı akşam sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

“Gecenin Kraliçesi” Ocak 2016’da Star ekranlarında olacak.

Konusu

Gecenin Kraliçesi, tüm güzelliğini bir geceye sığdıran, efsaneye göre yalnızca şanslı insanların görebildiği nadide bir çiçektir…

“Bir gecede solacak olsam da, o aşkı yaşamak için her şeye razıyım.”

Böyle bir gecede başlar Selin ve Kartal’ın hikayesi...

Selin, Güney Fransa’nın Grasse şehrinde yıllardır aşkın kokusunu aramaktadır, bu sihirli uğraş Kartal’ın ona ilk gördüğü anda aşık olmasını sağlar.

Kartal ve Selin bir gecede solacak olsa da onları buluşturan aşkı yaşamaya razı gelirler. Fransa’da başlayan aşk hikayesi Karadeniz’e oradan da İstanbul’a savrulur…