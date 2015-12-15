Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Gaziantepspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geliyor, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet, Adanaspor ise deplasmanda puan veya puanlar almak istiyor, bu maçı Aspor ekranlarında saat 18:30 itibari ile izleyebilirisniz , Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz

Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 Gaziantepspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geliyor, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet, Adanaspor ise deplasmanda puan veya puanlar almak istiyor, bu maçı Aspor ekranlarında saat 18:30 itibari ile izleyebilirisniz , Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
Gaziantepspor yabancılarının katkısıyla ligde iyi bir konuma doğru gidiyor. Fenerbahçe beraberliği sonrasında kaleci Karce  Eskişehir galibiyetini yanında getirdi. Mutlu Topçu’nun Eskişehirspor maçında oynayan oyunculardan bazılarının yerine genç oyunculara fırsat verecek.

Adanaspor 4 maçlık seri yakaladı ve mutlaka direnç ortaya koyacaktır. Engin İpekoğlu takımın eksi yönlerini artıya çevirmeyi başardı. Adanaspor, Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçına 18 kişilik kafile ile gitti. Gaziantep maçında ligde oynayan kaleci Hayrullah, Nduka, Renan, Tevfik, Merthan ve Gueye kafilede yer almadı. 

Adana net 6 oyuncusundan yoksun olacağı için 1-2 rotasyon yapacak Antep öne çıkıyor.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporAdanaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.