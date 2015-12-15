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Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
Gaziantepspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geliyor, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet, Adanaspor ise deplasmanda puan veya puanlar almak istiyor, bu maçı Aspor ekranlarında saat 18:30 itibari ile izleyebilirisniz , Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
15 Aralık 2015 Salı 13:55
Gaziantepspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geliyor, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet, Adanaspor ise deplasmanda puan veya puanlar almak istiyor, bu maçı Aspor ekranlarında saat 18:30 itibari ile izleyebilirisniz , Gaziantepspor - Adanaspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
Gaziantepspor yabancılarının katkısıyla ligde iyi bir konuma doğru gidiyor. Fenerbahçe beraberliği sonrasında kaleci Karce Eskişehir galibiyetini yanında getirdi. Mutlu Topçu’nun Eskişehirspor maçında oynayan oyunculardan bazılarının yerine genç oyunculara fırsat verecek.
Adanaspor 4 maçlık seri yakaladı ve mutlaka direnç ortaya koyacaktır. Engin İpekoğlu takımın eksi yönlerini artıya çevirmeyi başardı. Adanaspor, Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçına 18 kişilik kafile ile gitti. Gaziantep maçında ligde oynayan kaleci Hayrullah, Nduka, Renan, Tevfik, Merthan ve Gueye kafilede yer almadı.
Adana net 6 oyuncusundan yoksun olacağı için 1-2 rotasyon yapacak Antep öne çıkıyor.
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Anahtar Kelimeler:GaziantepsporAdanaspor
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