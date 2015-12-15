Gaziantepspor 1 - 1 Adanaspor Maçın Golleri Geniş Özeti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Gaziantepspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Maç karşılıklı goller sonucunda 1-1 berabere bitti.

GOLLER İSMAİL VE SAMİ CAN'DAN

Gaziantepspor'un tek golü maçın 23. dakikasında İsmail Haktan Odabaşı'nın ayağından geldi. Adanaspor ise bu gole 83. dakikada Sami Can Keskin'le yanıt verdi.

Bu sonuçla iki takım da gruplara birer puanla başlamış oldu. Grubun bir sonraki maçında Adanaspor sahasında Nazilli Bld. ile Gaziantepspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.