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Gaziantepspor 1 - 1 Adanaspor Maçın Golleri Geniş Özeti

Gaziantepspor evinde oynadığı Türkiye Kupası maçında oynadığı Adanaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak ilk maçında 1 puanın sahibi oldu

Gaziantepspor 1 - 1 Adanaspor Maçın Golleri Geniş Özeti
 Gaziantepspor evinde oynadığı Türkiye Kupası maçında oynadığı Adanaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak ilk maçında 1 puanın sahibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Gaziantepspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Maç karşılıklı goller sonucunda 1-1 berabere bitti.

GOLLER İSMAİL VE SAMİ CAN'DAN

Gaziantepspor'un tek golü maçın 23. dakikasında İsmail Haktan Odabaşı'nın ayağından geldi. Adanaspor ise bu gole 83. dakikada Sami Can Keskin'le yanıt verdi.

Bu sonuçla iki takım da gruplara birer puanla başlamış oldu. Grubun bir sonraki maçında Adanaspor sahasında Nazilli Bld. ile Gaziantepspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporAdanaspor
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