Garanti Bankası Gişe Personel Alımı - Garanti Bankası Personel Alımı Başvuru şartları - Garanti Personel Sınav Tarihi Ne Zaman?

Üniversite öğrencisi, yeni mezun veya alanında deneyimli olanlar için Garanti Bankası personel alımı yapmaktadır.Alınacak pozisyonlar neler?

Üniversite öğrencisi, yeni mezun veya alanında deneyimli olanlar için Garanti Bankası uygun ilanları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Garanti Bankası ihtiyaç oldukça sık sık personel alımı yapmaktadır. Garanti Bankası personel alımlarını güncel olarak bizi takip ederek öğrenebilirsiniz.

YENİ MEZUNLAR İÇİN POZİSYONLAR

Garanti Bankası olarak, yeni mezunlara şube ve Genel Müdürlük birimlerinde farklı iş fırsatları sunuyoruz.

Müfettiş Yardımcısı

Management Trainee

Sales Trainee

Gişe Asistanı



Yeni mezunlar için şu an devam eden alım yapılan pozisyonlar; gişe temsilcisi, müşteri temsilcisi, satış temsilcisi, iletişim asistanı, şubesiz kanallar işlem analiz asistanı, dış ticaret ve krediler işlemi asistanı, operasyon asistanı...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN POZİSYONLAR

TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

- Lisans ya da meslek yüksekokulu mezunu ya da öğrencisiyseniz,

- Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

- Sivas'ta ikamet edebilecekseniz,

- Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)

- Günde 6,5 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecekseniz ,

- Etrafınızda iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş, satış yapma konusunda da istekli biri olarak

Görev Tanımı:

Telefon Bankacılığı aracılığıyla Bankacılık hizmeti almak için arayan müşterilerimizin taleplerinin alınması ve gerçekleştirilmesi, ayrıca bankamız ürünlerinin satışının yapılması.

Not:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garanti Bankası kadrolu çalışanı olup; kariyerlerine bankamızın Çağrı Merkezi, diğer Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizde devam etme imkanı bulunmaktadır.

PART TIME MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek ''Müşteri Temsilcileri'' arıyoruz.

-Üniversite eğitiminize devam ederken iş hayatında da deneyim kazanmak istiyorsanız,

-Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

-İstanbul Avrupa yakasında ikamet ediyorsanız (Görev yerimiz Güneşli),

-Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için),

-Hafta içi her gün,11:00-17:00 saat aralığında çalışabilecekseniz,

-Etrafınızda sakin, sabırlı, empati kurabilen, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanınıyorsanız,

İş tanımı:

Müşterilerin telefon yolu ile ilettikleri bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili sorun/şikayet/öneri/teşekkür mesajlarının karşılanması, değerlendirilmesi, müşterinin ikna edilerek, memnuniyetinin sağlanması, işlemlerin tamamlanması sonucunda müşterinin bilgilendirilmesinden sorumludur.

TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

- Lisans ya da meslek yüksekokulu mezunu ya da öğrencisiyseniz,

- Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

- İstanbul'da ikamet ediyorsanız (Görev yerimiz Güneşli),

- Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)

- Haftanın herhangi 5 günü 09:00-18:00 veya 18:00-02:00 ( gece ) saatleri arasında çalışabilecekseniz,

- Kendinizi iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş, satış yapma konusunda da istekli biri olarak tanımlıyorsanız

Görev Tanımı:

Telefon Bankacılığı aracılığıyla Bankacılık hizmeti almak için arayan müşterilerimizin taleplerinin alınması ve gerçekleştirilmesi, ayrıca bankamız ürünlerinin satışının yapılması.

Not:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garanti Bankası kadrolu çalışanı olup; kariyerlerine bankamızın Çağrı Merkezi, diğer Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizde devam etme imkanı bulunmaktadır.