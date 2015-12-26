Gamze Akkuş İlgezdi'den makam aracı hakkında yazılı basın açıklaması

Kağıthane'de lüks araçtaki cinayetle ilgili emniyet kaynaklı haberlerde adı geçen CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yazılı bir açıklama yaptı.

İlgezdi'nin açıklaması şu şekilde:

"Basın yayın organlarında söz konusu taşıtı makam aracı olarak kullandığıma dair haberler, hakikatlere aykırıdır. Bahse konu araç, gerek şahsım ve gerekse de yakınlarım adına kayıtlı olmadığı gibi kira vb. hukuki ilişkiye dayalı kullanılmamıştır. Tarafımca hiçbir zaman kullanılmamış araç ile ilgili avukatım tarafından soruşturmayı yürüten adli makamlar nezdinde girişimde bulunulmuş olup, şahsımı karalamaya yönelik ve asılsız haberlerle ilgili şikâyet ve yasal başvuru haklarım kullanılacaktır. Aracın şahsımla hiçbir ilgisi olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururum