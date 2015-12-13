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Game of Thrones'un Tüm Bölümleri Türkçe!

Game of Thrones: The Game'in tüm bölümlerini artık Türkçe olarak oynayabilirsiniz. İşte detaylar ve Game of Thrones Türkçe yama indirme linki.

Game of Thrones'un Tüm Bölümleri Türkçe!

Telltale Games'in HBO işbirliği ile hazırladığı Game of Thrones: The Game'in altıncı ve son bölümü olan The Ice Dragon (Buz Ejderhası) da TechnoGame tarafından Türkçeleştirildi. Böylelikle oyunun tüm bölümleri Türkçe oldu.

Game of Thrones Türkçe yamaları; oyunun menü, senaryo, kitabeler başta olmak üzere oyundaki tüm text dosyalarını %100 olarak Türkçeleştiriyor.

Türkçe yamaları Episode 1'den 6'ya kadar sırayla kurmanızı tavsiye ederiz. Oyunda geçen tüm terimlerin kitaba ve diziye sadık kalınarak çevrildiğini belirtelim.

Game of Thrones Türkçe yama kurulumun sonunda yer alan "Bilgisayarı Yeniden Başlat" seçeneğini seçip kurulumu sonlandırın. Aksi halde oyundan atma sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca sağlıklı bir oyun deneyimi için hangi bölümü oynayacaksanız, ilk o bölüme ait yamayı kurun. İyi eğlenceler.


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Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesHboThe GameThe Ice DragonBuz Ejderhası
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