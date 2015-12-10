Fransa'dan Rusya uyarısı: O Konsolosluktan uzak durun!

Fransa Konsolosluğu vatandaşlarına yaptığı uyarıda yarın için İstanbul'da bulunan Rusya Konsolosluğundan uzak durmalarını istedi
Fransız Konsolosluğu, İstanbul’daki vatandaşlarına yarın İstiklal Caddesinde bulunan Rusya Konsolosluğundan uzak durmaları konusunda uyardı.
Yarın Rusya Konsolosluğu önünde eylem olacağını bildiren Fransa Konsolosluğu, vatandaşlarına, “Fransız vatandaşlarına mesaj: Yarın, 10 Aralık 2015. İstiklal Caddesi üstündeki Rusya Konsolosluğu önünde eylem olacak. Size tavsiyemiz; o bölgeden uzak durun” ifadelerini içeren bir cep telefonu mesajı attı.