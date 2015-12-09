Fox TV Canlı İzle - Fox TV Donmadan İzle - Fox TV Yayın Akışı Fox TV Canlı Donmadan HD İzle

Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk, O Hayat Benim, Aşk Yeniden, Unutma Beni gibi dizilerin yeni bölümlerini veya tekrarlarını canlı yayında haber proğramlarını izleyebileceğiniz linki haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
FOX TV yayınladığı gençlik dizileri ile ön plana çıkmıştır.Zengin Kız Fakir Oğlan (Yeni), Sen Benimsin (Yeni) Şehrin Melekleri (Yeni) Adı Mutluluk (Yeni) İnadına Aşk (Yeni) gibi yeni dizilerinin yanı sıra O Hayat Benim, Karagül, Kiraz Mevsimi, Unutma Beni gibi büyük izleyici kitlesine sahip dizi rüzgarıyla FOX TV dizi severlere geniş bir yelpaze sunuyor.
FOX TV 9 Aralık 2015 Çarşamba Yayın Akışı
06.45 - İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.00 - İnadına Aşk
12.15 - O Hayat Benim
14.30 - Unutma Beni
16.30 - Zuhal Topal'la
19.00 - Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.00 - Çizmeli Kedi
21.45 - Hitchcock
01.45 - Lale Devri
04.15 - Ömre Bedel
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