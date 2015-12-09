Fox TV Canlı İzle - Fox TV Donmadan İzle - Fox TV Yayın Akışı Fox TV Canlı Donmadan HD İzle

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FOX TV yayın akışı bugün nasıl? Show TV'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? FOX TV dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin. News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı FOX TV 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin isim ve yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur.FOX TV yayınladığı gençlik dizileri ile ön plana çıkmıştır.Zengin Kız Fakir Oğlan (Yeni), Sen Benimsin (Yeni) Şehrin Melekleri (Yeni) Adı Mutluluk (Yeni) İnadına Aşk (Yeni) gibi yeni dizilerinin yanı sıra O Hayat Benim, Karagül, Kiraz Mevsimi, Unutma Beni gibi büyük izleyici kitlesine sahip dizi rüzgarıyla FOX TV dizi severlere geniş bir yelpaze sunuyor.FOX TV 9 Aralık 2015 Çarşamba Yayın Akışı06.45 - İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10.00 - İnadına Aşk12.15 - O Hayat Benim14.30 - Unutma Beni16.30 - Zuhal Topal'la19.00 - Fatih Portakal ile FOX Ana Haber20.00 - Çizmeli Kedi21.45 - Hitchcock01.45 - Lale Devri04.15 - Ömre Bedel