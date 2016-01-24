Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Findeks Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

Kredi çekmek isteyenlerin nasıl alabilecekleri veya puanları tutuyor mu gibi sorularının yanında Findeks Kredi Notu Nasıl Hesaplanır? Kredi Notu Sorgulama Hsbc - Bireysel KKB Kredi Notu Sorgulama bilgilerine nasıl ulaşabileceğinize haber detayından bilgi alabilirsiniz

Findeks Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?

 Bankalarda ne kadar kredi ve kredi kartı limitiniz var? Ödemelerinizde unutmalar, gecikmeler olmuş mu? Şimdi kredi notunuzu öğrenmek çok kolay! Akbank Direkt Mobil’i indirin, kredi notunuzu hemen öğrenin. 



Kredi Notu, kredi başvurusu yaptığınızda Akbank'ın ve diğer tüm bankaların baktığı referans notudur.


Kredi notu hesaplama işlemi nasıl yapılır?


Kredi notunuz geçmiş kredi ve kredi kartı ödeme bilgileriniz göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

                                                               

KREDİ NOTU HESAPLAMA VE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
Kredi notu yükseltme işlemi nasıl yapılır?


Kredi notu yükseltmek için tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli bir şekilde ödemeniz gerekmektedir.Ödemelerinizi düzenli yaparak kredi notuzu yükseltmeniz mümkün.


Kredi notu ne anlama gelir?


0-500: Kredi alma ihtimali düşük olan puan türüdür.


500-800: Kredi başvurusu talebine riskle bakılan ancak ipotek veya kefil gösterme ile kredi verilebilecek olan puan türüdür.


800-1100: Kredi alması muhtemel olan az riskli gruptur.


1100-1400: Borçlarını zamanında ödeyebilen ve kredi notu iyi olan grupta yer almaktadır.


1400 ve üzeri: Kolayca kredi kullanabilen gruptur.​
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Findeks Kredi Notu Nasıl Hesaplanır? Kredi Notu Sorgulama Hsbc - Bireysel KKB Kredi Notu Sorgulama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.