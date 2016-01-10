Filinta 43. son bölüm fragmanı dizi izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Filinta 43. bölüm fragmanı izle. Filinta 43. bölüm fragmanı 15 Ocak cuma ekrana gelecek. Filinta 43. bölüm tanıtımı yayında. Filinta 43. bölüm ekrana gelecek bölümü neler yaşanacak. İşte Filinta tanıtımı.



Son senelerde harika dizi projelerine imza atan TRT 1, bu harika dizi projelerini halen daha sürdürmekte.İnsanlar tarafından çok iyi olduğu düşünülen dizileri ekranlara getirmekte gerçekten büyük bir aşama kaydeden TRT 1, insanlar tarafından bağımlılıkla izlenen bir kanallardan bir tanesi.Son yıllarda ekranlara getirdiği tarih konulu dizilerle büyük bir başarı kaydeden TRT 1, farklı senaryolu, kurgulu dizileri ekranlarına getirmeye hiç ara vermeden devam ediyor.Devletin kanalı olarak bilinen TRT 1'in bu denli harika dizileri eğer ekranlara getirmeye devam ederse, gerçekten kalitesiyle tüm dünyada adından bahsettiren bir kanal olarak gelecekte TRT 1'i izleyebiliriz.

Özellikle geçen sezon Diriliş Ertuğrul gibi tarih konulu diziyi ekranlara getirerek dizi sektöründe büyük bir sükte yapan kanal TRT 1, geçtiğimiz sezon onun dışında bu zamanların en çok izlenilen dizilerinden biri olan Flilntayı da ekranlarına getirerek büyük bir başarıyı elde etti.Her hafta açıklanan reyting oranlarında her zaman lider olarak görülen ve bu unvanını kimseye kaptırmayan Filinta oyuncu kadrosuyla diğer dizilerin yapımcılarının dudaklarını ısırttırıyor diyebiliriz.Çok önemli hedefler doğrultusunda ekranlara gelmeye başlayan ve bu senede çok farklı bir senaryoyla seyircilerin karşısına çıkan Filinta adlı dizi, gerçektende geçen sezon olduğu gibi bu sezonda harika güzel yeni bölümleriyle ve senaryosuyla izleyicileri kendine kilitlemeyi sürdürüyor.

Bu zamana kadar önemli işler başarmaya her zaman ciddi adımlar atan Filinta dizisi TRT 1 kanalının vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi olarak herkes tarafından adeta parmakla gösteriliyor.İkinci sezonunda çok ayrı bir senaryoyla seyircilerin karşısına çıkan Filinta, başarısına başarı katarak yayın hayatına çok büyük bir kaliteyle devam etmesini bildi.Bu zamana kadar her zaman dizinin yapımcılarının yüzünü güldürmeyi başaran seyirciler, bu sezonda da diziye olan ilgilerinden dolayı reyting oranlarının bir hayli artması da oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimleri bir hayli sevindiriyor.Kamera önünde görmediğimiz önemli kişilerin verdiği emeklerini verdiği dizide de bu bir hayli özverili çalışmanında bu başarıda büyük bir rol oynadığı düşünülüyor.Herkesin büyük bir merakla izlediği dizide yaşanan çok etkileyici anlar, insanlar tarafından kocaman bir merakla izleniyor. Filinta 38. bölüm fragmanı izle.

İşte Filinta dizisinde emek veren kişiler !

Dizinin yönetmen koltuğunda Ömer Gökhan Erkut oturmakta.

Senaristliğini ise herkesin bildiği Altuğ Küçük yapıyor.

Dizinin müziklerinin tasarlayıcısı ünlü şarkıcı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin.

Oyuncular arasında ön plana çıkan kişiler Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Berrak Tüzünataç, Mehmet Özgür, Damla Aslanap.

Filinta her hafta TRT 1 ekranlarında ! Bu heyecanlı dizi kaçırmak istemezsiniz.