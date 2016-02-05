Ferrari Eski Başkanı Michael Schumacher hakkında konuştu

2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasında beyin travması geçiren ve tedavisi büyük bir gizlilikle süren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Zaman zaman konu hakkında çıkan olumlu ya da olumsuz çıkan haberler, ünlü pilotun menajeri tarafından yalanlanıyor.
2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasında beyin travması geçiren ve tedavisi büyük bir gizlilikle süren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Zaman zaman konu hakkında çıkan olumlu ya da olumsuz çıkan haberler, ünlü pilotun menajeri tarafından yalanlanıyor.