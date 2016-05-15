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Fenerbahçe Derneğine Beşiktaş Bayrağı Asıldı!
Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Fenerbahçe kulübüne ait bir derneğin üzerine Beşiktaşlı bazı taraftar grubu Beşiktaş bayrağı astı.
15 Mayıs 2016 Pazar 14:40
Beşiktaşlı taraftarların Osmancık Fenerbahçeliler Derneğine astığı dev bayrağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bu akşam oynanacak Osmanlıspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş'ta taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde astıkları bayrakla takımlarına olan sevgilerini sergilediler.
Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ise asılan bayrak için sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, bir grup Beşiktaşlı taraftarın böyle bir talebi olduğunu, maçları zaten dernek binasında dostça bir atmosferde izlediklerini ve kendilerinin de Fenerbahçeliler Derneği olarak talebi olumlu karşıladıklarını belirterek, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladıklarını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeDernekBayrakBeşiktaş
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