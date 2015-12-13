Fenerbahçe 1-0 İstanbul Başakşehir Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

lk yarının bitimine 3 müsabaka kala Fenerbahçe zirve yolunda en kritik karşılaşmasını oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 13 maçtır yenilgi yüzü görmediği Şükrü Saracoğlu’nda Başakşehir’i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic ile berabere kalıp, son 32 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe şimdi gözünü liderliğe dikti.

Kanarya, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada kesinlikle kayıp yaşamak istemiyor. Vitor Pereira’nın öğrencileri aynı zamanda Gaziantepspor beraberliğini de bugün 3 puan alarak unutturmak amacında. Evinde çıktığı son 13 lig maçının 10’unu kazanan Fenerbahçe, bu sezon ise 8 haftadır yenilmiyor.

6. haftada Beşiktaş’a 3-2 mağlup olduktan sonra önemli bir seri yakalayan Sarı-Lacivertliler bugün galip gelmesi halinde puanını 34’e çıkartacak ve Beşiktaş’ın 2 puanla önüne geçecek. Sadece Fenerbahçe değil, 25 puanlı Başakşehir de çıkışta. Abdullah Avcı’nın ekibi çıktığı son 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.





7’ye 5 üstünlük var

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmada, Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Ancak Başakşehir de azımsanmayacak bir galibiyet sayısına ulaştı. Sarı-Lacivertliler toplamda 7 maç kazanırken, Başakşehir 5 mücadelede 3 puana uzandı. 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği kritik maç saat 19.00’da başlayacak.