Fenerbahçe 1-0 İstanbul Başakşehir Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir Maçını canlı izle, Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir Maçı ne zaman, Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir Maçıhangi kanalda, Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir Maçı saat kaçta UEFA Kupasından çıkma başarısı gösterip son 32 takım arasında yerine alan Fenerbahçe tamamen lige konsantre olmuş durumda Pazartesi günü oynanacak derbi de puan kaybedecek rakipleri olmasından dolayı bu hafta kesinlikle puan kaybına uğramak istemiyorlar, Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçının canlı anlatımını sizde TRFUTBOL adresinde takip edebilirsiniz
lk yarının bitimine 3 müsabaka kala Fenerbahçe zirve yolunda en kritik karşılaşmasını oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 13 maçtır yenilgi yüzü görmediği Şükrü Saracoğlu’nda Başakşehir’i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic ile berabere kalıp, son 32 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe şimdi gözünü liderliğe dikti.
Kanarya, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftada kesinlikle kayıp yaşamak istemiyor. Vitor Pereira’nın öğrencileri aynı zamanda Gaziantepspor beraberliğini de bugün 3 puan alarak unutturmak amacında. Evinde çıktığı son 13 lig maçının 10’unu kazanan Fenerbahçe, bu sezon ise 8 haftadır yenilmiyor. RADYODAN CANLI DİNLEMEK İÇİN TIKLA
6. haftada Beşiktaş’a 3-2 mağlup olduktan sonra önemli bir seri yakalayan Sarı-Lacivertliler bugün galip gelmesi halinde puanını 34’e çıkartacak ve Beşiktaş’ın 2 puanla önüne geçecek. Sadece Fenerbahçe değil, 25 puanlı Başakşehir de çıkışta. Abdullah Avcı’nın ekibi çıktığı son 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
7’ye 5 üstünlük var
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmada, Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Ancak Başakşehir de azımsanmayacak bir galibiyet sayısına ulaştı. Sarı-Lacivertliler toplamda 7 maç kazanırken, Başakşehir 5 mücadelede 3 puana uzandı. 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği kritik maç saat 19.00’da başlayacak.