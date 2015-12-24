Fatih'te saldırgan dehşeti kurşun yağdırdı!

Şehremini'de bitişik iki gecekonduda oturan aileler arasında kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada silahını çeken Asım A., komşusu Vural İnan (74) ile Kadir İnan (50)'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

Fatih

Baba İnan olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Kadir İnan'a ise sağlık ekipleri uzun süre kalp mesajı yaptı. Ağır yaralı Kadir İnan da kaldırıldığı hastanede öldü. Baba ile oğlunu öldüren Asım A. kaçarken polis saldırganı arıyor.

Kaynak : DHA