Facebook'un Hamburg Ofisine Saldırı Yapıldı!

Bazı olaylar sonrasında İnternet üzerinde Facebook'a karşı yapılan protestolar görüyoruz. İnternet üzerinde yapılan siber saldırılar artık o kadar yaygınlaştı ki Google, Facebook ve Twitter gibi internet devlerine yapılan bu saldırılar sıradan hale geldi. Ancak bugün çok farklı bir olay yaşandı.



Facebook'a taşlı sopalı saldırı!



Facebook'un Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan merkezine saldırı düzenlendiği açıklandı. 20 kişilik grubun gaz bombaları ve taşlar ile saldırı düzenlediğini belirten Hamburg Polisi, saldırganlara Facebook ofisine girmeden müdahale edildiğini belirtti.







Binanın girişine sprey boyalar ile "Facebook'u Beğenme" yazan saldırganların kimliklerinin henüz bilinmediği söyleniyor. Konu hakkında Facebook'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.