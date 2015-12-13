Facebook tek gecelik ilişkileri arttırdı! Frengi hastalığı yaygınlaştı!

İngiltere'deki sağlık uzmanlarına göre, cinsel yolla bulaşan frengi gibi hastalıklardaki aşırı artışın nedeni Facebook. Çünkü popüler sosyal paylaşım sitesi, 'tek gecelik ilişkileri' ve 'daha fazla kişiyle iletişim olanağını' artırarak cinsel hastalıkların yayılmasına neden oluyor.



FACEBOOK TEK GECELİK İLİŞKİYİ ARTTIRIYOR



Sağlık görevlilerine göre, Facebook insanlara, cinsel ilişkiye girmek için daha fazla kişiyle buluşma olanağı sağlıyor. Ülkenin Sunderland, Durham ve Teesside bölgelerinde virüsün daha fazla görülmeye başlandığını ifade eden Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Peter Kelly, sosyal paylaşım siteleri ve vakalardaki artış arasında güçlü bir bağlantı ortaya çıktığını söyledi.



"FRENGİ 4 MİSLİ ARTTI"



Kelly, "Frengi yıkıcı bir hastalıktır. Risk rasgele ve korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye girenlerde oldukça yüksektir. Özellikle ülkenin 3 bölgesinde frengi vakalarında 4 misli artış görüldü. Sosyal paylaşım siteleri, insanların tek gecelik, geçici cinsel ilişkiler yaşamasını daha kolay hale getiriyor" diye konuştu. Teesside'da geçtiğimiz sene 30 frengi vakası tespit edilirken, bu yıl sayının çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Yapılan araştırmalar Sunderland, Durham ve Teesside'daki gençlerin bu tür sosyal paylaşım sitelerini ülkenin geri kalanına göre yüzde 25 daha fazla kullandığını ortaya koydu.



FRENGİ NEDİR?



Cinsi temasla geçen ve hayat ilerledikçe birçok organda büyük hasarlara sebep olan, zührevi hastalıkların en başta geleni. Frenginin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak ortaçağ Avrupa'sında yaygın olarak görülür. Tanzimattan sonra Avrupalılardan geçtiği için Frank (Avrupalı) hastalığı manasına frengi denilmiştir.

