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Facebook Slingshot Ve Creative Labs uygulamalarından Kaldırdı

Facebook büyük umutlar ile geliştirdiği deneysel uygulama olarak nitelendirdiği Creative Labs ve Slingshot'u yeterli kitlelere ulaştıramayınca kaldırmaya kadar verdi

Facebook Slingshot Ve Creative Labs uygulamalarından Kaldırdı
 Facebook büyük umutlar ile geliştirdiği deneysel uygulama olarak nitelendirdiği  Creative Labs ve Slingshot'u yeterli kitlelere ulaştıramayınca kaldırmaya kadar verdi
Facebook, Creative Labs adını taşıyan özel biriminin altında farklı uygulamalar geliştirmişti. Sosyal paylaşım sitesinin deneysel yönünü ön plana çıkaran Creative Labs uygulamalarının büyük kitlelere ulaşamayınca Facebook geri adım attı.
Bu durumu dikkate almış gibi gözüken şirket, projeden doğan üç servisi uygulama mağazalardan kaldırdı. Creative Labs’in özel web sayfası da kapatıldı.
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