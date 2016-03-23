Facebook sahte profilleri tek tek kapatacak!

Facebook başkaları adına hesap açan ya da hiç olmayan hayali isimlerle profil açan hesapları tek tek tespit edip bu hesapları kapatacak. Eğer açılan profilin aynısı daha önce açılmışsa eski hesap sahibine bildirim gidecek ve hesap sahibi bu açılan yeni profilin kapatılmasını sağlayabilecek.
Hesabınız kopyalanmış olabilir bildirimi
Facebook, kullanıcılarının profilinde bulunan fotoğraf ve bilgilerin kopyalanması halinde hesap sahibine profilinin kopyalanmış olabileceğini belirten bir bildirim gönderecek. Aynı zamanda hesap sahibinden, kendi fotoğraf ve bilgilerinin kullanıldığı profili kontrol etmesini isteyecek. Yeni açılan sahte hesabın uyarı giden kişiye ait olması durumunda ise ilgili profilin sahte olduğu işaretlenecek ve gerekli işlemlerin otomatik olarak yapılması için Facebook ekibine rapor gönderilebilecek.
Facebook bu uygulama ile dünyada ve Türkiye'de oldukça yaygın olan ve kişilerin istekleri dışında oluşturulan 'fake profil
'lerin ve bu konudaki istismarların önüne geçmeyi planlıyor. Facebook üzerinden dolandırıcılık yapılıyor!
Sınır tanımayan dolandırıcılar şimdi de Facebook’tan ‘eş-dost’ görünümüne bürünerek ceplerini doldurmaya başladı. Dolandırıcılar bir profildeki fotoğrafları kopyalayarak yeni bir profil açıyor ve onun arkadaşlarını eklemeye başlıyor akraba ve yakınlarıyla geçmiş mesajları tarayarak sohbete geçen dolandırıcılar koyu bir muhabbetin ardından ‘Hediye çeki göndereceğim’ vaadiyle kişilerden önce faturalı bir telefon numarası vermesini istiyorlar.
Ardından ‘Ne de olsa akrabam, dostum’ düşüncesiyle karşı tarafa güvenerek gönderilen mesajı ‘evet’ diye yanıtlayan kişilerden kesilen para dolandırıcının hesabına geçerken, dolandırılan kişinin de telefon faturasına yansıyor.
Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız şunları yapabilirsiniz:
HUKUKİ OLARAK YAPILMASI GEREKENLER
- GSM firması ile iletişime geçip numara hakkında dolandırıcılık şikâyeti yapılmalı.
- GSM firması ile iletişime geçip tekrar hesaptan para kesilmesini istemediğiniz bildirilmeli.
- Savcılığa şikâyet dilekçesi verilmeli.
- Savcılığa verilecek şikâyet dilekçesinde numara için tedbiren yasaklama istenmeli.
BUNLARA DİKKAT!
- Facebook hesapları için telefon onaylı şifre güvenliği oluşturun.
- Tanımadığınız kişileri arkadaş olarak eklemeyin.
- Her site için birbirinden bağımsız harf, rakam ve çeşitli noktalama işaretlerinden oluşan ş- freler belirleyin.
- Facebook’ta profillerden spam yayınlanan linklere giriş yapmayın.
- Facebook mesajı ile ulaşan arkadaşlarınızın rutin dışı istekleri olursa muhakkak kendisiyle iletişime geçip mesajı onun gönderip göndermediğini sorun.
- Onay istenen mesajların tamamını okuyun. Para kesileceği ibaresi açıkça GSM firması tarafından gönderiliyor.
AYLIK FATURA 20 MİLYON TL
Arİf Baltacı, bu tür dolandırıcılık hacminin son 1 ayda yüzde 90 oranında arttığını söyledi. Birçok Facebook üyeliğini elinde bulunduran dolandırıcıların ele geçirdiği hesapların arkadaşlarını da hack’leyerek zinciri her geçen gün büyüttüğünü ifade eden Baltacı, sadece geçen hafta içerisinde Facebook hesaplarının hack’lenmesi veya hack’lenen hesaplardan dolandırıcılığa maruz kalınması sebebiyle kendilerine ulaşan kişi sayısının binin üzerinde olduğunu söyledi. Baltacı, bu tür dolandırıcılık yöntemleri ile vatandaşların bir ayda 20 milyon TL civarında zararının ortaya çıktığını belirtti.