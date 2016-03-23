Facebook sahte profilleri tek tek kapatacak!

Facebook başkaları adına hesap açan ya da hiç olmayan hayali isimlerle profil açan hesapları tek tek tespit edip bu hesapları kapatacak. Eğer açılan profilin aynısı daha önce açılmışsa eski hesap sahibine bildirim gidecek ve hesap sahibi bu açılan yeni profilin kapatılmasını sağlayabilecek.



Hesabınız kopyalanmış olabilir bildirimi





Facebook, kullanıcılarının profilinde bulunan fotoğraf ve bilgilerin kopyalanması halinde hesap sahibine profilinin kopyalanmış olabileceğini belirten bir bildirim gönderecek. Aynı zamanda hesap sahibinden, kendi fotoğraf ve bilgilerinin kullanıldığı profili kontrol etmesini isteyecek. Yeni açılan sahte hesabın uyarı giden kişiye ait olması durumunda ise ilgili profilin sahte olduğu işaretlenecek ve gerekli işlemlerin otomatik olarak yapılması için Facebook ekibine rapor gönderilebilecek.