Facebook Giriş Yap - Messenger Giriş Yap - Facebook Ağına Kaydol

Sosyal ağ devi Facebook yeni güncellemeleri ile yine kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.Facebook son güncellemesi 7 haziran seçimleri olmuştu oy kullanma butonu ile kullanıcılarına farklılık yaratmaya devam eden sosyal paylaşım devi Facebook şimdide Facebook Messenger güncellemesi ile yeni döneme başlıyor Facebook Messenger yeni güncellemesi herkesi şaşırttı.

Facebook Messenger artık Facebook olmadanda mesajlaşma imkanı sağlıyor peki bu yeni güncelleme ile kullanıcılara ne gibi bir kolaylık sağlaması planlanıyor? Facebook Messenger yaklaşık 600 milyonun üzerindeki kullanıcılarına Facebook ihtiyaç olmadan fotoğraf video sesili arama görüntülü görüşme ekli arkadaşlar ile grup konuşmalarına imkan sağlıyor.

Facebook Messenger bu güncelleme ile whatsapp gibi ücretsiz mesajlaşma servisleri ile yarışmayımı planlıyor. Facebook Messenger son gücellemeleri ile görüntülü görüşme özelliğini aktif hale getirmişti bu güncelleme ile hiçbir ücret ödemeden sevdiklerinizle internet bağlantısının olduğu heryerde ücretsiz uzun uzun görüşmenize olanak sağlamıştı. Facebook Messenger`ın son gücellemesi sosyal medya devi Facebook kullanıcılarını nasıl etkileyecek şimdiden merak konusu oldu.

Bir çok sosyal paylaşım sitesi ile yarış halinde olan Facebook kullanıcı kaybetme durumu şimdiden tartışılır hale geldi. Facebook Messenger akıllı telefonlara play store veye appstore mağazalarından ücretsiz indirme imkanı sağlamaya devam edecek bu hizmet sadece cep telefonlarına yüklemek dışında tablet i olan herkeste rahatlıkla kullanabilecek. Facebook Messenger güncellemesinin ardından merak konusu olan bir diğer konu ise masa üstü bilgisayarlar ve laptoplara yüklenip yüklenemeyeceği oldu.

Facebook Messenger masa üstü uygulaması ne zaman çıkacağı henüz bilinmezken teknolojinin hızına yetişmekte güçlük çektiğimiz artık tam anlamıyla kendini belli ediyor.Güncellemnin ise ülke ülke geldiğini hatırlatak isteriz şuanda bu güncellemeden sadece ABD, Kanada, Peru ve Venezuela faydalanabiliyor.