Facebook Blackberry kullanıcılarını üzecek!

Bir dönemin efsane telefon Markası olan Blackberry, mobil dünyadaki popülaritesini gün geçtikçe kaybediyor. Bir dönem özellikle üst düzey yöneticilerin vazgeçilmez telefonu olan Blackberry ile artık facebook kullanılamayacak. Bu kötü haberi bizzat Facebook duyurdu.



Dünyanın en popüler sosyal paylaşım ağı Facebook 'tan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Windows Phone 7.5, Symbian veBlackBerry cihazlarda Whatsapp 'ın artık çalışmayacağı duyurulmuştu. Yeni gelen habere göre ise Facebook'un bizzat kendisi artık BlackBerry'lerde çalışmayacak. Facebook'un son sürümüne zorunlu güncelleme geldiği an kullanıcılardan bu güncellemenin indirilmesi istenecek.







Hiçbişr şekilde Facebook kullanamayacaklar









Blackberry'nin yeni androidli telefonu Priv







Bu arada BlackBerry uzun bir aradan sonra yeni bir modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son aylarda ortaya çıkan videolar ve fotoğraflar bizlere yeni bir BlackBerry cihazın varlığını ispatladı. Ancak modelin ismiyle ilgili önemli bir iddia var. Mobil cihazlar piyasaya çıkmadan önce teknik özelliklerini basına sızdıran ünlü Twitter hesabı @evleaks, yeni cihazın adının basına sızandan farklı olduğunu iddia ediyor.



Model numarası STV100-6 olan yeni BlackBerry modeli, A Venice isminin sadece firma ismindeki kod adı olduğunu söyleyen @evleaks, modelin Priv ismiyle satışa çıkacağını Twitter üzerinden paylaştı. Söz edildiği gibi, BlackBerry ismi ile Android işletim sisteminin anılıyor olması, yeni bir durum değil. Daha önceleri BlackBerry Venice olarak ifade edilen yeni Android işletim sistemli BlackBerry modelinin, aslında Venice kod adlı BlackBerry Priv olduğu ortaya çıktı!



Blackberry Priv teknik özellikler



BlackBerry Priv modelinde 5.4 inçlik 1440 x 2560 çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 808 işlemci (6 çekirdekli), 3 GB RAM, Adreno 418 grafik işlem birimi ve 18 MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Söz konusu bu modelin ne zaman duyurulacağı hala bilinmiyor.



Daha fazla haber için Blackberry kullanıcıları eski sürümü kullanmaya devam etmek istese bile mümkün olmayacak. Çünkü uygulama kullanıcıdan kendisini güncellemesini isteyecek. Kullanıcı ise bunu kabul ettiği anda yeni sürümü de yükleyemeyerek programı kaldırmış olacak. Facebook'un neden böyle bir tavır aldığı ise net olarak bilinmiyor.Bu arada BlackBerry uzun bir aradan sonra yeni bir modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son aylarda ortaya çıkan videolar ve fotoğraflar bizlere yeni bir BlackBerry cihazın varlığını ispatladı. Ancak modelin ismiyle ilgili önemli bir iddia var. Mobil cihazlar piyasaya çıkmadan önce teknik özelliklerini basına sızdıran ünlü Twitter hesabı @evleaks, yeni cihazın adının basına sızandan farklı olduğunu iddia ediyor.Model numarası STV100-6 olan yeni BlackBerry modeli, A Venice isminin sadece firma ismindeki kod adı olduğunu söyleyen @evleaks, modelin Priv ismiyle satışa çıkacağını Twitter üzerinden paylaştı. Söz edildiği gibi, BlackBerry ismi ile Android işletim sisteminin anılıyor olması, yeni bir durum değil. Daha önceleri BlackBerry Venice olarak ifade edilen yeni Android işletim sistemli BlackBerry modelinin, aslında Venice kod adlı BlackBerry Priv olduğu ortaya çıktı!BlackBerry Priv modelinde 5.4 inçlik 1440 x 2560 çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 808 işlemci (6 çekirdekli), 3 GB RAM, Adreno 418 grafik işlem birimi ve 18 MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Söz konusu bu modelin ne zaman duyurulacağı hala bilinmiyor.Daha fazla haber için tıklayın