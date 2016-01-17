Face - Facebook indir - Facebook Giriş Yap - Facebook Messenger İndir - Facebook Kaydol

Son zamanların popüler uygulaması FAcebook indir nedir? FAcebook Messenger indir. Türkiye'de de yoğun şekilde kullanılmakta olan Facebook, küresel bir sosyal ağ sitesidir. Kayıtlı kişi sayısı 2014 yılında 1 milyarı aşmıştır ki bu rakam hesap sayısı değil, kişi sayısıdır. Alternatif olarak sunulmaya çalışılan sosyal ağ sitelerinin birçoğunu rekabette geride bırakabildi.



Türkiye'de de yoğun şekilde kullanılmakta olan Facebook, küresel bir sosyal ağ sitesidir. Kayıtlı kişi sayısı 2014 yılında 1 milyarı aşmıştır ki bu rakam hesap sayısı değil, kişi sayısıdır. Alternatif olarak sunulmaya çalışılan sosyal ağ sitelerinin birçoğunu rekabette geride bırakabildi. Sadece bir lise arkadaşlığı sitesi olarak kurulmuştu. Kısa bir sürede Amerika'da yaygınlaştı ve Avrupa'ya sıçradı, buradan da bütün dünyaya. Ücretsiz bir şekilde facebook kayıt olma işlemi tamamlanabilir. Facebook'un ücretli olacağına dair çıkan haberlere karşılık Facebook yönetimi site giriş sayfasına "Facebook ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır" şeklinde bir bildiri girmişti. Şirket kâr yüzdesini reklamlar ile sağlamaktadır. Birçok ülke için özel reklamlandırma kriterlerine sahip ve oldukça etkili bir ağdır. Facebook mobil platformların birçoğunda kullanılabilmekte. Android ve iOS için facebook mobil uygulaması mevcut. Windows Phone için de facebook indir seçeneği vardır. Uygulamalar çok yüksek miktarda veri kaydetmektedir. Bu konu ile ilgili Facebook birçok şikayet aldı. Mobil uygulamalar yaklaşık 25 mb olarak indirilir ancak bu miktar zamanla 300 mb'a dahi ulaşabilmektedir. Önbellek kaydının sık sık temizlenmesi gerekir. Aksi halde birçok akıllı telefonda kullanılamaz hale gelir. Ayrıca Facebook'u yüklerken birçok gizlilik hususundan vazgeçilir. Uygulama, cihazda birçok işlemi herhangi bir ek izin almadan kendi başına yapabilmektedir.

Facebook sohbet mobil cihazlar için ek bir uygulama ile gelmektedir. Facebook messenger uygulamasında arkadaşlarınız ile sohbet edebilir, gruplar halinde mesajlaşılabilir, görüntülü konuşulabilir ve hatta her iki tarafın da telefon numaraları açıksa wifi bağlantısı ile olağan bir telefon konuşması yapılabilmektedir. Google Play, Windows Phone Market ve iOS için iTunes marketlerden facebook messenger son sürümü bulunabilir. Uygulamanın kendisine özgü ek hizmetleri de var. Sitede yapılamayan birçok sohbet işlemi yapılabilmekte. Emoji çeşitliliği daha fazla. Telefonlarla görüntülü olarak konuşmanın ve sesli olarak konuşmanın da mümkün olması uygulamaya olan yönelimi arttırıyor.

Gönderiler aynı şekilde beğenilebilir, yorum atılabilir veya paylaşılabilirler. Her kişinin bir profili vardır. Çeşitli bilgiler ve fotoğraflar ile profili özgünleşmek mümkün. Bütün bu işlemler mobil cihazlardan da yapılabilmektedir. Hemen hemen bütün cihazlardan facebook son güncellemeleri ile indirilebilir. Uygulama cihaza yüklenirken fazlasıyla boş alanın olmasına dikkat edilmeli. Uygulamayı yükledikten sonra cep telefonu ile yer bildirimi yapılabilir, sohbet edilebilir, yine benzer şekilde gönderi, fotoğraf paylaşılabilir. Facebook aktif kullanıcılarının %5'i günlerinin en az 2 saatini burada harcıyorlar ki bu oran %1'lik kesim için 4 saat ve üzeri. Bağımlılık seviyesine varan bu sosyal ağlara dikkat edilmelidir. Kullanıcıların facebook hakkında bilinmeyenler ile ilgili bir araştırma yapması gerek. Bu sosyal ağda paylaşılan bütün bilgiler, veriler kayıt altına alınmakta. Arkadaşlara ulaşabilme, bilgi edinebilme, kısmi sosyalleşebilme yönlerinden oldukça başarılı bir hizmet ancak bir o kadar da tehlikeli. Genç nüfusun etkin şekilde kullandığı bu sosyal ağda harcanan vakit, boşa giden vakit. Bu anlamda kişiler hem kendilerini kontrol edebilmeliler, hem de yakınlarındaki kişileri uyarmalılar. Gerekmediği zamanlarda bir günde 30 dakika Facebook ziyaret edilebilir. Sürekli olarak ulaşılabilme ihtiyacı gerçekte bir psikolojik bozukluktur. Bütün bunlara dikkat edildiğinde hiçbir sorun olmayacaktır. Facebook'u dünyanın 8'de 1'i kullanıyor. Çok geniş bir iletişim ağı. Facebook'a site adresi ile mobil uygulamalar ile ve yardımcı uygulamalar ile ulaşmak mümkündür.