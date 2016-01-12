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Evli ve Öfkeli Dizisi Bayan ve Erkek Oyuncuları

Evli ve Öfkeli Dizisi Oyuncuları hakkında son dakika ve güncel haberlerin yer aldığı detaylarında ise hangi oyuncuları kimin canlandırdığı ve güzel bayan oyuncuların hakkında tüm bilgilere ulaşabileceksiniz

Evli ve Öfkeli Dizisi Bayan ve Erkek Oyuncuları

 Evli ve Öfkeli heyecanlı ve renkli sahneleriyle, senaryosuyla ilgi çektiği kadar oyuncu kadrosuyla da ilgileri üzerine topluyor.Evli ve Öfkeli Dizisi oyuncuları kimdir? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, aldatılan dört kadının kocalarından intikam alma çabasını konu alıyor. Farklı hayatlara sahip dört kadın, intikam alma yolunda yeni aşklara da yelken açıyorlar. İşte Evli ve Öfkeli oyuncuları...


EVLİ VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Esra-Birce Akalay Kimdir? 

Polis. Erkeksi, sinirli, hırçın, işkolik, inatçı, kararlı. Babası da emniyetin efsane müdürlerinden, saygı duyulan biri. Dilek'in mahalleden çocukluk arkadaşı... Cihan'la evli.
 
Seray-Ebru Cündübeyoğlu Kimdir? 

Popüler bir dizi oyuncusu. On parmağında on marifet var. Kibirli, alaycı, eğlenceli, inatçı, tuttuğunu koparan biri. Macit'le evli.
 
Mine-Yıldız Çağrı Atasoy Kimdir? 

Dilek'in ablası. Doktor. Naif, kibar, akıllı, sakin, mantıklı. Tek istediği bir çocuk sahibi olabilmek. Metin'le evli.
 
Dilek-Ayça Erturan Kimdir? 

Engin'in karısı, Merve'nin annesi... Tatlıya düşkün, kilolu bir ev kadını... Tatlı, sempatik, komik, çocuksu, yardımsever ve her zaman pozitif. 
 
Murat-Sarp Akkaya Kimdir? 

Esra'nın ortağı. Esra'ya sinir oluyor. İlk başta onun ayağını kaydırmaya çalışıyor ama zamanla ondan etkilenmeye başlıyor. Maço, kaba saba biri.

GENEL KONU

Dilek, Seray, Esra ve Mine... Bu dört kadının ortak bir tek noktası vardı: Aynı mahallede büyümüş olmaları. Yolları tekrar kesiştiğinde gördüler ki başka hiçbir şekilde ortak noktaları yoktu! Olamazdı da! Ama yanılıyorlardı. Bir ortak noktaları daha vardı. Kısa bir süre sonra anlayacaklardı; hepsi kocaları tarafından aldatılmıştı. Ve hepsi bedelini ödetmek istiyordu! İntikam için bir araya gelen 'ilk eşler kulübünün' dört uçuk kaçık üyesi, yıllar sonra yeniden kendilerini bulacaktı. 
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Evli Ve Öfkeli
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