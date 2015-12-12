Evli Ve Öfkeli 10. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Dilek, Engin'in onu aldattığına şahit olur. Kadının kim olduğunu göremeyen Dilek'in elindeki tek ipucu kadının kırmızı ayakkabısının tekidir.

Macit ile kavgaları medyaya yansıyan Seray bunalıma girer. Seray, hırsını çıkaracak yer ararken Dilek'in ayakkabı mevzunun peşine düşer.



Mine'nin çocuk için Metin ile birlikte olma planı işe yaramaz. Mine'nin panik atak geçirdiği ortaya çıkar. Mine için karar verme zamanıdır. Ama kararını tamamen değiştirecek bir sürpriz onu beklemektedir.



Esra yüzünden pencereden düşen Cihan, ayağını kırmıştır. Esra, kendisini suçlu hisseder ve Cihan'la ilgilenmeye başlar. Murat ise Cihan'ın numara yaptığını düşünmektedir. Bunu ispatlamak için ilginç bir yöntem seçer.

Dilek, Esra ve Mine düğün gecesi bir araya gelir ve kocalarından boşanacaklarını söyleyip, yeni bir hayata başlayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Gece hepsini gaza getiren Dilek sabah olduğu zaman geceye dair hiç bir şey hatırlamaz ve tüm söylediklerinden pişman olur.

Mine ona söylediklerini hatırlatınca abla kardeş arasında yıllardır süregelen gerilim patlar. Dilek, Mine'yi kıracak sözler söyler. Dilek çok pişman olur ama evden çekip gitmiş Mine'ye yetişemez. Mine, sadece aldatılmayla değil, çocuk sahibi olmak istemesiyle ilgili karışık duygular içerisindedir. Bu çocuk için belki de son şansıdır.



Esra, Cihan'a çok sinirlidir. İş yerindekilere durumu çaktırmamaya, güçlü görünmeye çalışır. Cihan'ın Esra'nın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Cihan'ın kendisini affettirme çabaları, Esra'nın fırsat kollayan çalışma arkadaşlarının diline düşmesine sebep olur. Esra'nın, Cihan'a duyduğu öfke kendisini de tedirgin eder. Elinden bir kaza çıkacaktır belki de o kaza çok yakındır.

Seray, aldatıldığı için yıkılır ama ayaktadır. Aldatıldığını herkesten gizlemeye çalışırken, nerede yanlış yaptığını merak eder. Profesyonel yardım alan Seray, geçmişte günahına girdiği insanlara kendisini affettirmelidir. Bunların başında da Çiko Dilek gelmektedir.