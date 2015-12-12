Evi yanan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Beyoğlu’nda bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hem ev hem de mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı. Alevlerin yükselmesinin ardından evde mahsur kalan çocukların olduğu haberi panik oluşturdu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, tek katlı evi kullanılmaz hale getirdi. Evde oturan kadın yangını gözyaşı dökerek izledi

Sütlüce Fuadiye Çıkmazı Sokak’taki bir evden dumanların yükselmesine üzerine hemen polis ve itfaiyeye haber verildi. Mahallenin dar ve dik sokakları nedeniyle itfaiye olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yangına Beyoğlu ve Şişli grupları yönlendirildi.

Belli bir noktaya kadar yanan eve ulaşmaya çalışan itfaiye ekibi, merdiven uzatarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Diğer ekipler de su hortumlarına ara sokaktan yangın bölgesine ulaştırdı. Yangın, mahalle ve ev sakinlerinde büyük paniğe neden oldu. Mahsur kalanların olduğu söylentisi paniğin artmasına neden oldu.

Yangına müdahale eden ekipler elektrik kaçağı nedeniyle de zor anlar yaşadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin kendi aralarındaki tartışması da dikkat çekti. Bazı kişiler arasında evin bilinçli bir şekilde yakıldığı yönündeki iddialar nedeniyle arbede yaşandı. Mahalle sakini bir vatandaş, Dar ve dik sokaklar nedeniyle itfaiye hemen gelemediğini ve bu nedenle evin yandığını, ölü yaralı olmadığının söylendiğini belirtti.

Polis ve itfaiye ekibinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.