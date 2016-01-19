Eve Dönüş İpek - Merve Oflaz kimdir

Yeni yayın dönemiyle birlikte birçok diziyi ekranlarına getiren ATV, halen daha yeni projeleri ekranlara taşımak için gece gündüş çalışıyor.Yeni konulu dizileri ekranlara getirmek için büyük bir çaba harcayan ATV, şimdide Eve Dönüş adlı bir diziyi ekranlarına getirecek.Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dizinin, reyting oranlarına büyük bir damga vuracağı düşünülüyor.Tecrübeli ve genç oyuncuları kadrosunda barındıran bu güzel yeni dizinin izleyiciler tarafından büyük bir merakla izlenmesi bekleniyor.Senaristinden, yönetmenine herkesin büyük bir emekle çalıştığı bu dizide hedefler gerçekten büyük.Dizinin kadrosunda var olan oyuncularda bu dizinin ATV tarihinin en iyi senaryosuna sahip olduğunu düşünmekte.Yönetmeni ve yapımcılarının da emeklerinin boşuna olmayacağını ve bu dizinin insanlar tarafından büyük bir fanatikle izleneceğine inandıkları belirtiliyor.Gerçektende farklı bir dram konulu dizi olması beklenen Eve Dönüş, ATV ekranlarına seyircileri gerçektende kilitleyecek gibi.Dizide bulunan tecrübeli oyuncular sayesinde de iyi yerlere gelmeyi hedefleyen bu güzel dizinin yapabileceği birçok iş var ve bunu gerçekleştirmek için kamera arkasında çalışan ve kamera önünde rollerini sergileyen ünlü oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.Eve Dönüş İpek kimdir?



Merve Oflaz hayatı ve biyografisi





Eve Dönüş dizisinin İpek karakterinin gerçek adı nedir ? Merve Oflaz kimdir ?

Ünlü oyuncu Merve Oflaz 23 Mayıs 1988 senesinde İstanbul şehrinde hayata gözlerini açtı.Lise eğitimini bitirmesinin ardından yüzme ve tenis antrenörlüğü yaptı ve daha sonrada Marmara Üniversitesi Spor Akademisini kazandı ve Merve Oflaz eğitimini devam ettirirken Survivor yarışmasına katıldı ve o sene Merve Oflaz şampiyon olmayı başardı.Survivor'da birinci olmayı başaran Merve Oflaz, kısa zamanda ününü Türkiye çapında duyurmayı başardı.Oyunculuk ve diksiyon eğitimi almaya başlayan Merve Oflaz, TV dizisi olan Muhteşem Yüzyıl'da oynamaya başladı ve sonrasıysa Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri ve Güzel Köylü dizilerinde sırasıyla rol aldı.Şu anda Pilates eğitmenliği yapan Merve Oflaz, sporunu günlük hayatına da dahit etmeyi bilmiştir.Bu sene ise Eve Dönüş adlı diziyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşacaktır.Eve Dönüş İpek kimdir? Merve Oflaz hayatı ve biyografisi, Merve Oflaz kaç yaşında ? Merve Oflaz Survivora katıldı mı ? Eve Dönüş İpek karakterini kim canlandırıyor ? Eve Dönüş İpek karakterinin gerçek adı nedir ? Merve Oflaz ne yapıyor ? Merve Oflaz nerede yaşıyor ? Merve Oflaz'ın sevgilisi kimdir ? Merve Oflaz'ın sevgilisi var mı ? Eve Dönüş İpek gerçek ismi nedir ?