Eve Dönüş Dizisi Oyuncuları arasında kim kimi canlandırıyor en güncel dizi haberleri

Eve Dönüş Dizisi oyuncuları kimler? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Seyreden herkesi derinden etkileyecek sahneleriyle, her anı heyecanla ve gerilim dolu sahnelerin hiç eksik olmayacağı Eve Dönüş'te Cansel Elçin "Yusuf" karakterine hayat verirken, dizinin diğer başrol oyuncularından Dilşad Çelebi ise, "Leyla" rolünü canlandıracak . Eve Dönüş" dizisi, iddialı oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor



''Eve Dönüş" güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici ve sürprizlerle örülü öyküsü, görkemli çekim mekânları ile şimdiden yılın en merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor.



OYUNCULAR





Yusuf - Cansel Elçin Kimdir?





Babasını çocuk yaşta kaybetmiş ve abisi tarafından büyütülmüş olan Yusuf, üç kuşaktır İstanbul'da yaşayan, aslen Artvin Hopa'lı, balıkçı bir ailenin küçük oğludur. Ailenin diğer erkekleri gibi balıkçılık yapmaktadır. Kendi halinde bir adam olan Yusuf'un hayatı bir gecede değişir.

Leyla( Pınar )- Dilşad Çelebi Kimdir?





İstanbul'un köklü ve zengin ailelerinden birinin kızıdır. Babası Raif Bey öldüğünde, holdingle birlikte bütün mirası Pınar'a kalmıştır. Çok inatçıdır. Kızı Elif'in doğumundan itibaren tüm hayatını ona adamıştır. Zarif, alçakgönüllü ve iyimserdir.

Kürşat - Tardu Flordun Kimdir?





Kürşat, çocukluğu boyunca çok zengin olmanın hayalini kurmuştur. Üniversitedeyken tanıştığı, varlıklı bir aileden gelen Pınar'ı tavlamayı başarır ve evlenirler. Elif doğduktan sonra, işleri Kürşat yönetmeye başlar. Gösterişi ve zenginliği sever. Bencildir. Kendine çok güvenir.

Canan - İpek Erdem Kimdir?





Pınar'ın lise arkadaşı olan Canan, orta halli memur bir ailenin kızıdır. Pınar'ın zenginliğini her zaman kıskanmıştır. İstediğini elde etmek için her türlü yolu deneyebilecek bir kadındır. Kendisine fazlasıyla güvenir. Hayatta kendisini reddebilecek bir erkek olmadığına inanır. Entrika çevirmeye bayılır.

İpek - Merve Oflaz Kimdir?





Kürşat'ın kız kardeşi ve Yusuf'un şu anki sevgilisi. Abisi sayesinde sahip olduğu zenginliği sevse de, para konusunda takıntılı değildir. Masum bir ifadesi vardır, ancak inatçı ve tuttuğunu koparan bir kızdır. Yusuf'a deli gibi aşıktır.



GENEL KONU

Bir anne çocuğundan vazgeçebilir mi? Ya bir adam şerefinden? Peki, bir anda canınızdan çok sevdiğiniz birini kaybederseniz ne yaparsınız? Ya her şeyinizi kaybederseniz? Yusuf ailesiyle birlikte mazbut bir hayat süren kendi halinde bir balıkçıdır. Pınar ise İstanbul cemiyetinin zengin ve saygın ailelerinden birinin kızıdır. İkisi de mutlu mesut yaşarlarken, korkunç bir olay yolları asla kesişmeyecek Pınar ve Yusuf'u bir araya getirir. İkisinin de tek bir amacı vardır. Hayatlarını altüst eden insanlardan intikam almak!