Eve Dönüş 17. son bölüm Fragmanı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eve Dönüş yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Eve Dönüş, güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici ve sürprizlerle örülü öyküsü, görkemli çekim mekânları ile Çarşamba akşamları ATV ekranlarında. Korkunç bir olayın yolları asla kesişmeyecek Pınar ve Yusuf'u bir araya getirmesini ve yaşadıkları korkunç olay sonrası gelişen olayları anlatan dizinin yeni bölümünde neler olacak? Eve Dönüş yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...





Yusuf ailesiyle birlikte mazbut bir hayat süren kendi halinde bir balıkçıdır. Pınar ise İstanbul cemiyetinin zengin ve saygın ailelerinden birinin kızıdır. İkisi de mutlu mesut yaşarlarken, korkunç bir olay yolları asla kesişmeyecek Pınar ve Yusuf'u bir araya getirir. İkisinin de tek bir amacı vardır. Hayatlarını altüst eden insanlardan intikam almak!



Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar





Oflaz'ın arabasının patlamasından sonra Canan'ın üstünden büyük bir yük kalkar. Oflaz'la birlikte Kürşat'ın itiraf kayıtları da yok olmuştur. Canan ve Kürşat, geriye kalan son tehdit olan İpek'in elindeki itiraf bandını da bulup yok etmenin peşine düşerler. Kürşat'ın maddi sorunlar yaşadığını gören Cavidan da, Leyla'dan para koparmak için aynı şeyin peşindedir. Yusuf Leyla'nın kendisiyle paylaşmadığı sırrından dolayı ona olan güvenini kaybetmek üzeredir. Genç kadın Yusuf'a her şeyi açıklamaya karar verse de beklenmedik birinden gelen sürpriz bir mesajla her şey değişir. Canan yeni planını uygulayıp Elif'le arasını düzeltirken, işkenceci doktorun da desteğiyle Leyla'nın kötü biri olduğuna dair küçük kızın kafasını karıştırmayı başarır. Leyla, Elif'ten uzak durduğu her an kahrolmaktadır. Yusuf, Leyla'yı her şeyin düzeleceğine dair teselli eder. Leyla bir yandan karışık duygularıyla mücadele ederken, Yusuf'tan öğrendiği sürpriz bir haberle alt üst olur. Duyduklarından sonra Leyla, artık neye ve kime inanacağına karar veremeyecek bir hale gelir...



Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu?





Yusuf tam Yılmaz'a ulaşıp büyük sırrı öğrenmek üzereyken, Oflaz Yılmaz'ı vurup, olaya intihar süsü verir. Ama Yılmaz ölmez, yoğun bakıma alınır. Yusuf, Yılmaz'ın komadan çıkmasını beklerken Leyla'nın Pınar olduğunu öğrenen Oflaz bu fırsatı kaçırmaz, Leyla'ya şantaj yapar. Hastanelik olan Sevda kurtulur. Ama bebek de kurtulmuştur. Hacer bunu Yusuf'tan saklamaya çalışsa da, sonunda Yusuf, Sevda'nın Cengizhan'dan hamile olduğunu öğrenir! Leyla'nın Canan'ı kaçırma planı, kaçık bir doktor yüzünden çığırından çıkar. Doktorun ağır eziyetlerine maruz kalan Canan, beklenmedik bir şekilde oradan kurtulmayı başarır. Bu yaptıklarını Leyla'ya ödetmeye kararlıdır. O da Elif'i kaçırır!





Eve Dönüş Yayınlanmış Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız

Eve Dönüş Yeni Bölüm Fragmanını Resmi Sitesinden İzlemek İçin Tıklayınız





KONU





