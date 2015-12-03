Euro'nun fitili ateşlendi! Nedeni Draghi!

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mevduat faizlerini - % 0.3'e çekmesinin ardından ECB Başkanı Draghi'nin parasal genişlemeyi Mart 2017'ye kadar uzattıklarını açıklaması Euro'nun fitilini ateşledi. Dolar endeksi ise ECB’nin kararları ve Draghinin açıklamaları sonrasında 100.5 direncinden sert bir dönüş gerçekleştirdi.





EURO/TL 3.11 SEVİYESİNE ÇIKTI

Draghi'nin açıklamalarının ardından Euro/Dolar paritesi yüzde 1,7 oranında yükselişle 1,08 sınırına yükseldi. Euro/TL ise yüzde 1.58 yükselişle 3.11 seviyesinden, dolar/TL ise 2.87 seviyesinden işlem görüyor.

ALB Forex Araştırma Uzmanı ve UZMANPARA yazarı Eda Önder Öztürk, Euro'daki sert yükselişi sıcağı sıcağına UZMANPARA'ya değerlendirdi. Piyasaların kritik ayı olarak nitelendirilen Aralık ayının ilk eşiğinin atlatıldığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

NEDEN YÜKSELİYOR?

"Merakla beklenen Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve sonrasında takip edilen Draghi konuşmasında piyasalar tam olarak istediğini elde edemedi. Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizlerinde 10 baz puanlık bir indirime giderek mevduat faiz oranlarını - % 0.30'a çekti. Söz konusu kararın ardından piyasalarda beklentilerin öncesinde fiyatların içerisine yerleşmesi nedeniyle Euro’da sert yukarı yönlü hareketlere tanık olduk.





DRAHGI SAHNEYE ÇIKTI, TANSİYON ARTTI!

Sonrasında Draghi’nin sahne almasıyla birlikte tansiyon arttı. Draghi, parasal genişlemeyi Mart 2017'ye kadar uzattıklarını açıkladı. Bununla birlikte "Varlık alım programındaki tahvillerden elde edilecek gelir yeniden yatırıma yönlendirilecek. Program euro cinsinden bölgesel ve yerel yönetim tahvillerini de kapsayacak." dedi. Ancak varlık alım programında miktarsal olarak herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olması piyasaları memnun etmedi. Avrupa borsalarında satışlar yüzde 2’yi aşarken, EURUSD paritesi 1,0891 seviyesini test etti. Buradan kendilerinin programlarına güvenip, sadece süresinin uzatılması yönünde karar aldıkları şeklinde nitelendiriyoruz. Son dönemlerde PMI verilerinde görülen ılımlı iyileşme, enflasyon ve büyüme konusunda iyileşme beklentilerini kuvvetlendirdiği şeklinde yorumlayabiliriz."

İntegral Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü ve UZMANPARA yazarı Tuncay Turşucu ise dolar endeksinin ECB’nin kararları ve Draghi'nin açıklamaları sonrasında 100.5 direncinden sert bir dönüş gerçekleştirdiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Dünkü yazımızda dolar endeksinin direnci kırıp kıramayacağını veya aşağı yönlü düşüş oluşturup oluşturmayacağını ECB ‘nin belirleyeceğini belirtmiştik. Beklediğimiz gibi Dolar endeksi grafiğini ECB çözmüş görünüyor. 98.20 seviyesini destek olarak izliyoruz. ECB daha fazla genişlemeye gitmedi. Sadece varlık alımının süresini 6 ay daha uzattı. Bu son birkaç haftadır fiyatlanan beklentilerin altında bir gelişme oldu ve şimdide ters fiyatlamalar görmekteyiz.

Euro, dolar karşısında %2’nin üzerinde değer kazanırken, parite 1.08 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Euro’nun global piyasalardaki güçlenmesi içeridede etkili ve EURTRY kurunda %1.7’lik yükseliş ile 3.1236 seviyelerinde seyirler izliyoruz. TL, dolar karşısında %0.57 değer kazanırken, Sepet bazında %0.58 değer kaybetmiş durumda ve bu tamamen Euro’dan kaynaklanıyor."