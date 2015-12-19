Esra Erol'un aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Esra Erol paraya para demiyor. ATV'deki evlilik programının sunucusu Esra Erol ayda 1 milyon 100 bin lira maaş alıyor. Programın yapımcısı olan Esra Erol'un eşi Ali Özbir'e de ayda 1 milyon 100 bin TL daha ödeniyor.

PARAYA PARA DEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu dünyaya getiren Esra Erol lohusa yatağından kalktı ve reklam filmi için kamera karşısına geçti. Erol'un reklam filminden aldığı ücretin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.















