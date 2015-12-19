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Esra Erol'un aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı

Evlilik programı denilince akıllara tartışmasız Esra Erol ismi geliyordur, gecen günlerde doğumu için ekranlara kısa bir ara vere güzel sunucu ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Bir reklam firmasının çekimleri için kısa sürede lohusa yatağından kalkan güzel sunucunun aldığı reklam ücretinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi

Esra Erol'un aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
 Evlilik programı denilince akıllara tartışmasız Esra Erol ismi geliyordur, gecen günlerde doğumu için ekranlara kısa bir ara vere güzel sunucu ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Bir reklam firmasının çekimleri için kısa sürede lohusa yatağından kalkan güzel sunucunun aldığı reklam ücretinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi 
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Esra Erol paraya para demiyor. ATV'deki evlilik programının sunucusu Esra Erol ayda 1 milyon 100 bin lira maaş alıyor. Programın yapımcısı olan Esra Erol'un eşi Ali Özbir'e de ayda 1 milyon 100 bin TL daha ödeniyor.

PARAYA PARA DEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu dünyaya getiren Esra Erol lohusa yatağından kalktı ve reklam filmi için kamera karşısına geçti. Erol'un reklam filminden aldığı ücretin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.








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Esra Erol
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