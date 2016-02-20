Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24. son bölüm fragmanı izle

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, başrollerinde Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Deniz Çakır, Ozan Akbaba, Yüksel Arıcı, Tarık Ünlüoğlu, Hakan Karsak, Tuna Orhan, Hakan Karahan, Müjde Uzman ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştıkları aksiyon, devlet ve mafya dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümü ile 23 Şubat Salı akşamı saat 20:00'da ATV'de.



Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



Hızır Çakırbeyli genç yaşından itibaren yeraltı dünyasının içindedir. Yeraltı dünyasının içinde büyüyen Hızır yaşadığı dünyanın ne demek olduğunu Hızır Çakırbeyli büyük bir mafya babasıdır. Alemde adı Hızır Reis diye geçmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin yerine bir mafya masasına oturmuştur ama bilmediği birşey vardır abisini öldüren adam masanın lideri Ünal Kaplan'dır.

Devlet Hızır Çakırbeyli ile bir anlaşma yapmak ister. Ünal Kaplan'ın yerine onu oturtmak ister. Ünal Kaplan Hızır'dan şüphelenince masadakileri kışkırtıp Hızır'a istihbaratçı Nevzar Çankırılı'yı öldürtmek ister ancak Hızır bu cinayeti işlemez, Nevzati saklar Ünal da Hızır'ın güçlenmesinden korktuğu için Hızır'ı hapse attır. Hızır ordan çıkar çıkmaz masadakileri kendi tarafına çeker. 10. Bölümde Alparslan Ünal'ın kızını çatışmadan kurtardığı için Ünal Hızır'ı masanin lideri yapar. 20. bölümde Ünal'ın kızının ölümünün ardından Ünal yerini Hızır'ın yeğeni Alparslan'a bırakır. Ancak artık Ünal Kaplan'ı kimse durduramayacaktır.. Bu hafta ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24. yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli ailesine düzenlenen saldırının kim tarafından yapıldığı ortaya çıkacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?