Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22. son bölüm fragmanı izle

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın yaptığı başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı yılın en iddialı yapımı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 21. son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla zirvedeki yerini koruyan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 10.28 izlenme oranı ve 23.13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.25 izlenme oranı ve 21.94 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da izleyiciyle buluştu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde, Ünal Kaplan, kaplanlığını yapıyor! Sibiryalı'yı kafeste aç olan bir kaplana yem ediyor. Kan davası için gözünü iyice karartan Alparslan ise başı büyük belada. Mezarlıkta yakalanan Alparslan bir depoda işkenceye maruz kalır. Hızır Çakırbeyli ile Meryem ise boşanmanın eşiğinde. Yeni bölümde Meryem ile Hızır Çakırbeyli boşanacak mı? Alparslan düştüğü durumdan nasıl kurtulacak? şimdiden merak konusu oldu.

Alparslan, kaplanın bulunduğu bir kafes içerisine atılan adamın akıbetini izlerken, Ünal Kaplan'ın "Birbirimize benziyoruz, kaplanlar için en lezzetli şey kendi öldürdüğünü yemektir" sözlerine kulak veriyor. Meryem ise Hızır'dan ayrılmaya kararlıdır. Hızır'ın annesine, avukata gittiğini ve boşanmak için kağıdı imzaladığını, Hızır'ın da imzalaması halinde boşanacaklarını söyler. Hızır ise bu durumu duyunca Meryem'i bir kenara çekerek,"Ben ölmeden benden ayrılamazsın" der. Nazlı için bu durum tam anlamıyla bir fırsat olmuştur. Nazlı, "O Meryem'in dışladıklarını öyle bir etrafıma toplayacağım ki, ondan daha fazla sevilen bir yenge olacağım" der.

İlyas, bu duruma katlanamaz ve Meryem'i yanına çekerek Nazlı'yı öldürüp çocuğunu da getirip kendisinin kucağına bırakacağını söyler. Alparslan, Özlem'in mezarına gidip dertleşircesine, kendisini beklemesini ve işlerini halledince kendisinin de yanına geleceğini söyler. Şahin Ağa, çocuklara hedef tahtası olduklarını belirtir ve dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Alparslan ise mezarlıkta yakalanmış ve işkence odasına çekilmiştir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 21. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21. son bölümünde, Ünal Kaplan veliaht olarak Alparslan'ı masaya oturtmuş ve kan davasını O'nun ellerine bırakmıştır.Bu planla hedef şaşırtarak daha fazla zarar görmemeyi amaçlar. Gözünü iyice karartan Alparslan ise Sibiryalı'ya yaptığı oyunla intikamını almaya çok yaklaşır. İntikam arzusuyla aldığı kararlar düşmanlarının yanı sıra sevdiklerinin de canını yakacaktır.

Hızır Çakırbeyli bu kez tam manasıyla kadınlarının arasında kalır. Nazlı kartlarını açık oynamaya karar verir ve Hızır'a rest çeker. Meryem ise hamlesini boşanma fikrinde ne kadar kararlı olduğunu dile getirerek yapar. Hızır'ın artık bir karar vermesi gerekmektedir...