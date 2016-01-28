Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21. Son Bölüm Fragmanı İzle

Ekranların soluksuz izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri kimseye kaptırmıyor. 26 Ocak tarihinde, Total'de ATVde yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Fatih Portakal'la Fox Ana Haber" ve 3. sırada ise TV8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye" yarışması yer aldı. AB'de 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine 1. olurken, 2.'lik 'O Ses Türkiye'nin ve 3.'lük 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'in oldu.

Dün akşam 20. son bölümü ile ekrana gelen dizide heyecan doruktaydı. Ünal ve Alparslan arasındaki veliahtlık Hızır'la aralarını açıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21. bölüm fragmanını da yayınladı. İşte ilk görüntüler..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özlem'in ölümüyle birlikte yıkılan Alparslan'ı intikam ateşi sarar. Ünal Kaplan da veliahtı olarak Alparslan'ı seçerek kızını öldüren adamın akıbetini ona bırakır.

Masada kendine yer bulan Alparslan'ın aklında ise sadece sevdiği kadının intikamını alıp kenara çekilmek yoktur.

Çakırbeyli Ailesi’nden birinin sorgusuz sualsiz Ünal Kaplan'ın veliahtı olmayı kabul etmesi Hızır ve İlyas'ı çileden çıkarır. Ağabeylerinden onlara emanet kalan yeğenleri alenen ateşe atılmıştır.

Nazlı ise bebeğinin doğumuyla birlikte yaşanan sıkıntıları bir nebze üzerinden atabilmişken diğer tarafta Meryem güçlükle savaşına devam eder.

Dost bildiği insanların bebeği sahiplenip gözün aydına gittiklerini öğrenmesiyle sabrı taşar.

Bu gidişatta onun için son çare olabilecek boşanma mevzusunu dile getirmesi ailesiyle karşı karşıya gelmesine sebep olur.