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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

ATV ekranlarının yeni fenomen adayı dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 19. bölümünde ortalık Ünal Kaplan'ın kzının Sibiryalı tarafından öldürülmesi ile iyice karışmış durumda

 ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Dün akşam 19. bölümü yayınlanan dizide şok gelişmeler yaşandı.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın oynadığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 26 Ocak Salı akşamı saat  20:00’da ekranlarda olacak. Sakın kaçırmayın!

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 19. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Küçük yaşta yeraltı dünyasına giren ve bu yolda tepeye doğru tırmanışa geçen Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hayatını etkileyici bir şekilde anlatan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dünkü bölümünde şu gelişmeler ekrana geldi: “Meryem elinde Nazlı'nın bebeğiyle kalakalır. Hızır ise bunca belanın arasında oğlunun kokusuyla bir nebze ferahlar fakat hemen arkasından aldığı haberle tekrar yıkılır. Doğum sırasında bir sıkıntı olmuştur. Meryem'in dayanacak gücü kalmamıştır. Bu son olayla birlikte göğüslemek zorunda kaldığı problemler onu tükenme noktasına getirir. Ardı sıra alınan kötü haberler ise tüm aileyi yıpratır.

Alparslan ve Özlem'in görüştüğünü öğrenen Ünal Kaplan kızını Amerika'ya göndermeye karar verir fakat Özlem bir gece daha İstanbul'da kalmanın yolunu bulur. Alparslan'la vedalaşmak ve onu daima bekleyeceğini söylemek için... Kibrinden gözleri kör olan Ünal Kaplan ise Sibiryalı Kartal'ın neler yapacağını görememiştir. Bu durum herkesi derinden etkileyecek bir felakete sebep olur.”
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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