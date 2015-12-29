Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü için heyecan dorukta, dizinin takipçileri sabırsızlanmaya başladı. Senaryosu ve kadrosundaki güçlü isimleriyle ekranların yeni fenomeni olma yolunda hızla ilerleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Şahin Ağa'nın vurulma sahnesiyle şok etkisi yaratan dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen konu en yakın dostu vurulan Hızır'ın şimdi ne yapacağı.