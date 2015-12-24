Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 17. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde, Meryem'in tutukluluk günleri sona erer. Hızır Çakırbeyli bu ayrılıkla karısına duyduğu sevginin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlar. İçerde geçirdiği zaman Meryem'e çok şey katmıştır. Hayatına kaldığı yerden değil bambaşka bir sayfadan başlar. Çakırbeyli Ailesi birbirine daha fazla kenetlenir. Meryem özürlüğüne, ailesine kavuşurken Nazlı yalnızlığına mahkum olur. Onu avutan şey ise çok yakında kucağına alacağı bebeğidir. Sibiryalı Hızır'ın el koyduğu paraları geri ister; fakat masanın üyeleri paraların iade edilme fikrine itiraz eder. Bu itirazların arkasında Ünal Kaplan vardır. Hızır'ın devletle uzlaşma yoluna gitmesinden hoşlanmayan Ünal, Şahin Ağa'nın da bu işte parmağı olduğunu düşünür. Mahmut'un yaşadığını da öğrenen Ünal Kaplan bu durumu lehine çevirir. Ünal'ın ölü tetikçisi Şahin Ağa'yı vurarak eylemlerini başlatır.