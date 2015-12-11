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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. Son Bölüm Fragman İzle - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizi İzle

Eşkiya Dünyaya Hükümdar dizisi her salı ATV'de izleyici her hafta ekrana kitleme devam ediyor yeni bölüm fragmanını sizler için paylaşıyoruz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım burada, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım izle. 16 Aralık Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izle. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz 16 Aralık yeni fragman çıktı mı ?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. Son Bölüm Fragman İzle - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizi İzle

 Eşkiya Dünyaya Hükümdar dizisi her salı ATV'de izleyici her hafta ekrana kitleme devam ediyor yeni bölüm fragmanını sizler için paylaşıyoruz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım burada, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım izle. 16 Aralık Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izle. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz 16 Aralık yeni fragman çıktı mı ?

ATV'nin senaryosu ve hareketli kurgusuyla sevilen ve her bölümü merakla beklenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek.Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatıldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izlenme rekorları kırdı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve gelişmeler haberimizde... Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar  Devletin desteğiyle Hızır Çakırbeyli amacına ulaşır. Ünal Kaplan'ın koltuğunu Hızır'a devretmesiyle dengeler iyice değişecektir. Bu durumdan en çok etkilenense Alparslan'dır. Bir yandan sevgilisinden ayrılmak zorunda kalırken bir yandan da içine düştüğü hayatın sorumluluklarıyla baş etmeye çalışacaktır. Hayriye Ana'yla barış imzalayıp onu evine geri döndüren Meryem ise yılmadan ailesini ayakta tutmaya çalışır. Diğer yandan canına kasteden Dursun'un arkasında Meryem'in olduğunu öğrenen Nazlı bu işin peşini bırakmaz. Fakat Meryem'le yüzleşmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?   Ünal Kaplan'ın masasındaki kan davasının bitmesi için Alparslan Çakırbeyli masaya oturtulur fakat bu hamle yeni bir kanın dökülmesine sebep olur. Ünal Kaplan yaşanan olaylar sonucunda daha da sertleşir. Bir lider olarak tek başına kararlar alıp uygulama yoluna gider. Ticaretin yürütülebilmesi için de artık kin dolu Çakırbeyli ailesinin masadan kaldırılması gerekir. Bu durum ise Hızır'ın canını tehlikeye sokar. Hatta tüm Çakırbeyli erkeklerinin... Bir Çakırbeyli erkeği daha dünyaya getirecek olan Nazlı ise her geçen gün aileye yaklaşır. Meryem ise aksine gitgide uzaklaşmaktadır. Hayriye Ana ile sorunlar yasayan Meryem üstüne gelen sorunlarla yılmadan savaşmaya devam edecektir.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

GENEL KONU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur... Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin... Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir... Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir... Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir... Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır. YAPIMCI : Raci Şaşmaz YÖNETMEN : Onur Tan  SENARYO : Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener OYUNCULAR Oktay Kaynarca Hızır Çakırbeyli   Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli Müjde Uzman Nazlı Öztürk Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan   Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan Çakırbeyli   Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli Hakan Karahan Özer Çetiner



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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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