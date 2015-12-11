Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. Son Bölüm Fragman İzle - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizi İzle

Eşkiya Dünyaya Hükümdar dizisi her salı ATV'de izleyici her hafta ekrana kitleme devam ediyor yeni bölüm fragmanını sizler için paylaşıyoruz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım burada, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15. bölüm yeni tanıtım izle. 16 Aralık Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izle. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz 16 Aralık yeni fragman çıktı mı ?





ATV'nin senaryosu ve hareketli kurgusuyla sevilen ve her bölümü merakla beklenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek.Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatıldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izlenme rekorları kırdı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve gelişmeler haberimizde... Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar Devletin desteğiyle Hızır Çakırbeyli amacına ulaşır. Ünal Kaplan'ın koltuğunu Hızır'a devretmesiyle dengeler iyice değişecektir. Bu durumdan en çok etkilenense Alparslan'dır. Bir yandan sevgilisinden ayrılmak zorunda kalırken bir yandan da içine düştüğü hayatın sorumluluklarıyla baş etmeye çalışacaktır. Hayriye Ana'yla barış imzalayıp onu evine geri döndüren Meryem ise yılmadan ailesini ayakta tutmaya çalışır. Diğer yandan canına kasteden Dursun'un arkasında Meryem'in olduğunu öğrenen Nazlı bu işin peşini bırakmaz. Fakat Meryem'le yüzleşmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ? Ünal Kaplan'ın masasındaki kan davasının bitmesi için Alparslan Çakırbeyli masaya oturtulur fakat bu hamle yeni bir kanın dökülmesine sebep olur. Ünal Kaplan yaşanan olaylar sonucunda daha da sertleşir. Bir lider olarak tek başına kararlar alıp uygulama yoluna gider. Ticaretin yürütülebilmesi için de artık kin dolu Çakırbeyli ailesinin masadan kaldırılması gerekir. Bu durum ise Hızır'ın canını tehlikeye sokar. Hatta tüm Çakırbeyli erkeklerinin... Bir Çakırbeyli erkeği daha dünyaya getirecek olan Nazlı ise her geçen gün aileye yaklaşır. Meryem ise aksine gitgide uzaklaşmaktadır. Hayriye Ana ile sorunlar yasayan Meryem üstüne gelen sorunlarla yılmadan savaşmaya devam edecektir.