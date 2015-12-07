Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14. Son Bölüm Fragman İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14. bölümü ile 8 Aralık Salı akşamı ATV'de..

Silah ticaretinin yürütüldüğü masa açıkça devletin gazabına uğramıştır. Sadece Hızır Çakırbeyli ve diğer üyeler değil, onların aileleri de bu savaşın parçası olacaktır. Hızır, ateş hattının ortasında gibidir. Bir yandan Nevzat Çankırı ile mücadele ederken diğer yandan masaya kabul görmeyenlerin isyanlarıyla uğraşır.

Meryem'i elleri kelepçeli görmek ise tüm aileyi derinden sarsar. Meryem'in gözaltına alınması Nazlı'nın aileye kendini kabullendirmek adına sarf ettiği tüm çabaları çöpe atar. Hızır da açıkça tepkisini gösterir Nazlı'ya. Hızır'ın bütün derdi Meryem'in "masumum" deyip serbest kalmasıdır. Meryem vicdanı ile ailesi arasında gelgit yaşamaktadır. Meryem vicdanının sesini dinleyip sıcak yuvasına dönmek yerine cezaevine girmeyi yeğler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özlem'in kaçırılmasıyla birlikte Ünal Kaplan düğmeye basar. Artık herkes büyük bir savaşın ortasındadır. Beş yeni üyesiyle bir kez daha toplanan masanın sürpriz konuğu ise Nevzat Çankırı'dır. Nevzat'la restleşip bağımsız bir lider olarak koltuğunda oturmaya karar veren Hızır'ı, devlet, masasına kadar gelip açık tehdit eder. Kadınların birbiriyle olan savaşında da Meryem'e gözdağı vermeye kalkan Nazlı, hesap edemediği bir tepkiyle karşılaşır. Yaşanacak sürpriz gelişme ise emniyetin Çakırbeyli ailesinin kapısını yeniden çalması olacaktır.