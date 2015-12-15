Eskişehirspor - Boluspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Eskişehir için her geçen hafta biraz daha ümitler tükeniyor. Uzun yıllardır mücadele ettiği Süperlig macerası bu sezon bitebilir. Son oynanan Antep maçıda çok dramatik bitti. Yönetim yakın tarihte olağan üstü kongre kararı alabilir. Oyunculardan Emre Güral-Lawal son haftalarda en çok didinen oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ekonımik kriz aşılamazsa oyuncular peşi sıra gider. Ben bu maçada çok konsantre olamayacaklarını düşünüyorum.





Boluspor öncelikle ligi hedefliyor bu yüzden 5 as oyuncusu Eskişehir’e getirilmedi. Cüneyt Karakuş U21 takımının kaptanı Enes Güler'i Ümraniyespor maçında olduğu gibi yine kupa maçında kadroya dahil etti. Karakuş ligde en çok forma giyen oyuncular Ramazan Sal, kaleci Soner Şahin, Tevfik Köse, Alican Karadağ ve Adem Alkaşi'yi kadroya dahil etmedi. .-YETKİN ETKİN