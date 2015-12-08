Eskişehir'de Tarihi Bina Yandı Kullanılmaz Halde

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı evleri bölgesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akcami Mahallesi Malhatun Sokak'taki tarihi 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili başlattığı araştırmayı sürdürüyor