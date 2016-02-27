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Ermenistan'ın kabusu Turan Ordusu!

Turan Ordusu Azerbaycan еkibi Hоcаlı kаtliаmının yıldönümündе Ermenistan'ın ulusal basın ve resmi sitеlеrini hedef аldı

Ermenistan'ın kabusu Turan Ordusu!

 Turan Ordusu’nun Hocalı operasyonunda başta istihbarat ve silahlı kuvvetler olmak üzere bazı resmi kurumların internet sitelerinin serverları çöktü. Ermenistan’ın Hocalı katliamını unutmayan Turan Ordusu, sitelere Hocalı katliamını hatırlatan notlar bıraktı.

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