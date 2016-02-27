Turan Ordusu’nun Hocalı operasyonunda başta istihbarat ve silahlı kuvvetler olmak üzere bazı resmi kurumların internet sitelerinin serverları çöktü. Ermenistan’ın Hocalı katliamını unutmayan Turan Ordusu, sitelere Hocalı katliamını hatırlatan notlar bıraktı.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ermenistan'ın kabusu Turan Ordusu!
Turan Ordusu Azerbaycan еkibi Hоcаlı kаtliаmının yıldönümündе Ermenistan'ın ulusal basın ve resmi sitеlеrini hedef аldı
27 Şubat 2016 Cumartesi 17:49
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Ermenistan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.