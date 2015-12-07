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Ermenistan'ın İnsansız Hava Aracı Azerbaycan Ordusu Tarafından Düşürüldü

Azerbaycan ordusundan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait olan insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu, 6 Aralıkta Azerbaycan mevzileri üzerinde dolaştığı görülen uçağın tespit edilerek düşürüldüğü bilgisi alındı

Ermenistan'ın İnsansız Hava Aracı Azerbaycan Ordusu Tarafından Düşürüldü
Azerbaycan ordusundan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait olan insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu, 6 Aralıkta Azerbaycan mevzileri üzerinde dolaştığı görülen uçağın tespit edilerek düşürüldüğü bilgisi alındı

 Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta cephe hattında Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracı tespit edildi.
Küçük boyutlu araç, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından açılan ateşle imha edildi. Bakanlık, düşürülen aracın fotoğraflarını yayımladı.
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AzerbaycanInsansız Hava AracıErmenistan
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