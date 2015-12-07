Ermenistan'ın İnsansız Hava Aracı Azerbaycan Ordusu Tarafından Düşürüldü

Azerbaycan ordusundan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait olan insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu, 6 Aralıkta Azerbaycan mevzileri üzerinde dolaştığı görülen uçağın tespit edilerek düşürüldüğü bilgisi alındı
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta cephe hattında Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracı tespit edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta cephe hattında Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracı tespit edildi.
Küçük boyutlu araç, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından açılan ateşle imha edildi. Bakanlık, düşürülen aracın fotoğraflarını yayımladı.