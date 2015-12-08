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Ermenistan'a Türk Hacker Şoku

En son Rus sitelerini hackleyen Türk hacker Skorsky bu sefer Ermeni sitelere saldırı düzenledi, Türkmenlere yapılan saldırılara yönelik tepki amacı ile Rus sitelerini hacklemişlerdi

Ermenistan'a Türk Hacker Şoku
 En son Rus sitelerini hackleyen Türk hacker Skorsky bu sefer Ermeni sitelere saldırı düzenledi, Türkmenlere yapılan saldırılara yönelik tepki amacı ile Rus sitelerini hacklemişlerdi
Skorsky, hem Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler resmi sitesini (http://www.multimedia.gov.am) hem de Eğitim Bakanlılığı (http://www.auna.am) sitesini hackledi. Birleşmiş Milletler resmi sitesinin ilgili kısmı Türk hacker tarafından erişime kapatılırken, Ermenistan Eğitim Bakanlılığı sitesini de Azerbaycan ve Türk Kardeşliğini simgeleyen bir görsel ile Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Sultan Mehmet resimleri konuldu.

Sitede arka planda mehter marşının çaldığı duyulurken, “Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir” notu da yer aldı.
Olayla ilgili bir de açıklama yapan Skorsky, “Azeri kardeşlerimiz bilsin ki onların her zaman yanındaydık ve olmaya devam edeceğiz. Rusya ve Ermenistan ile siber savaşımız yoğun olarak sürecek” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanTürk Hacker
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