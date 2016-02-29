Erik mevsimi ne zaman? Erik ne zaman çıkacak? Erik çıktı mı? Erik ne kadar?

Bahar ayının en sevilen meyvesi erik çıktı mı? Erik hem görüntüsü hem lezzetiyle bir çok kişi için vazgeçilmez meyvelerden biri.Erik ilk çıktığında her yıl oldukça abartılı fiyatlarla satışa çıkar. Bu yıl eriğin kilosu kaç lira? İlk hasad erik nerede satılıyor? Ayrıntılar haberimizde.





Mersin'de Erik çıktı. Mevsimin ilk eriği Mersin'in Erdemli ilçesinde satışa çıkarıldı. Kilosu 300 lira olan mevsivim ilk eriği bu fiyatına rağmen rağbet görebiliyor.





Erik üretisi Cengiz Yıldız konuyla ilgili olarak, havaların iyi gitmesiyle erken hasat yapıldığını ve şubat ayında gerçekleştirdiğini belirtti. 250 kg erik topladığını söyleyen Yıldız, ilk hasadın Ankara, İzmir ve İstanbul'a gönderildiğini belirtti.









Normalde Mart ayı ortalarında yapılması gereken hasadın Şubat ayında olmasını ziraat mühendisleri hava şartlarına bağladı.

Eriğin Faydaları:





Hazmı kolaylaştırır. Kilo vermek isteyenler için ideal bir meyvedir. Yeşil erik tükettiğinizde kan şekeri düzeyleri olumlu etkilenir. Erik yedikten sonra kan glikozu ortada görünmektedir. Kan şekeri ne kadar dengeli seyrederse kilo vermek o kadar dengeli ve sürekli olur.





Bağırsakların çalışmasına yardımcı olduğu için, kabızlık gibi rahatsızlıkları bulunanlara tavsiye edilir. İdrar söktürücüdür. Sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemi yaşam amızı da önler.





Fit ve sıkı bir vücut için erik yemelisiniz. Yeşil erik, içeriğindeki c vitamini sayesinde bağ dokusunu güçlendirmekte ve böylece daha sıkı bir vücuda sahip olunmasına katkıda bulunmaktadır.



