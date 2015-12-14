Ergenliğin erken yaşta başlaması ( Puberte Prekoks)

Düzenli ve vaktinde bu döneme başlamak çok önemlidir. Ancak bazen bazı kız çocukları bu duruma erken başlamaktadır.



Kız çocuklarında 9 yaşından önce pubertenin başlamasına puberte prekoks (erken puberte) denir. 16 yaşından sonra olmasına puberte tarda (gecikmiş puberte) denir. Puberte prekoksun birçok sebebi vardır.



Öncelikle beyin, yumurtalıklar ve böbreküstü bezi adrenalde organik bir lezyonun, tümoral bir oluşumun araştırılması gerekmektedir. Puberte prekoks, beyine bağlı, yumurtalıklara bağlı, idiyopatik (sebebi açıklanamayan) ve böbrek üstü bezi adrenal kaynaklı olabilir veya bilinmeyen sebeplerden kaynaklanır.



Beyne bağlı sebepler: beyin tümörleri, kafa travması, menenjit, ansefalit, hidrosefali, araknoid kist gibi beyinle ilgili birçok patolojiye bağlı gelişebilir. Ovaryan, yumurtalığa bağlı nedenler: yumurtalıktaki bir tümör erken puberteye sebep olabilir. Özellikle granüloza tümörüne dikkat edilmeli. Laparoskopi yapıldığında tümör açıkça görülebilir.



Adrenal, böbrek üstü bezi kaynaklı nedenler: Psödohermafroditizmle (yalancı çift cinsiyet ) birlikte puberte prekoks gerçekleşebilir veya Adrenal hiperplazisi veya adrenal tümörleri puberte prekoksa neden olur.



Fazla erkeklik hormonuna bağlı olarak virilizm ve hirsutizm de görülebilir. Puberte prekoksta bu değişimler erken yaşta başladığı için kemik epifizleri erken kapanır ve başta hızla uzayan çocuk daha sonra uzamanın erken durması nedeniyle kısa kalır. Puberte prekoksta tedavideki amaçlar çocuğun boy uzamasının erken durmasını engellemek ve psikososyal destek vermektir. İlaç tedavisiyle puberte geciktirilebilir ve uygun bir zamanda bu tedavi kesilir.

