Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ergenliğin erken yaşta başlaması ( Puberte Prekoks)

Regl kadınların hayatlarında önemli bir yer tutar. Ergenliğe adım atmalarının bir başlangıcıdır.

Ergenliğin erken yaşta başlaması ( Puberte Prekoks)

Düzenli ve vaktinde bu döneme başlamak çok önemlidir. Ancak bazen bazı kız çocukları bu duruma erken başlamaktadır.

Kız çocuklarında 9 yaşından önce pubertenin başlamasına puberte prekoks (erken puberte) denir. 16 yaşından sonra olmasına puberte tarda (gecikmiş puberte) denir. Puberte prekoksun birçok sebebi vardır.

Öncelikle beyin, yumurtalıklar ve böbreküstü bezi adrenalde organik bir lezyonun, tümoral bir oluşumun araştırılması gerekmektedir. Puberte prekoks, beyine bağlı, yumurtalıklara bağlı, idiyopatik (sebebi açıklanamayan) ve böbrek üstü bezi adrenal kaynaklı olabilir veya bilinmeyen sebeplerden kaynaklanır.

Beyne bağlı sebepler: beyin tümörleri, kafa travması, menenjit, ansefalit, hidrosefali, araknoid kist gibi beyinle ilgili birçok patolojiye bağlı gelişebilir. Ovaryan, yumurtalığa bağlı nedenler: yumurtalıktaki bir tümör erken puberteye sebep olabilir. Özellikle granüloza tümörüne dikkat edilmeli. Laparoskopi yapıldığında tümör açıkça görülebilir.

 Adrenal, böbrek üstü bezi kaynaklı nedenler: Psödohermafroditizmle (yalancı çift cinsiyet ) birlikte puberte prekoks gerçekleşebilir veya Adrenal hiperplazisi veya adrenal tümörleri puberte prekoksa neden olur.

Fazla erkeklik hormonuna bağlı olarak virilizm ve hirsutizm de görülebilir. Puberte prekoksta bu değişimler erken yaşta başladığı için kemik epifizleri erken kapanır ve başta hızla uzayan çocuk daha sonra uzamanın erken durması nedeniyle kısa kalır. Puberte prekoksta tedavideki amaçlar çocuğun boy uzamasının erken durmasını engellemek ve psikososyal destek vermektir. İlaç tedavisiyle puberte geciktirilebilir ve uygun bir zamanda bu tedavi kesilir.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Erken ErgenlikKızlarda Erken ErgenlikRegliErken RegliPuberte PrekoksErken Ergenlik Tedavisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.