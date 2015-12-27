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Eren Erdem'e kızan CHP'li isim Ak Parti'ye geçti

Eren Erdem'in geçen günlerde Rus televizyonunda yaptığı açıklamalara kızan CHP'li isim Ak Parti'ye geçtiğini açıkladı

Eren Erdem'e kızan CHP'li isim Ak Parti'ye geçti
 Eren Erdem'in geçen günlerde Rus televizyonunda yaptığı açıklamalara kızan CHP'li isim Ak Parti'ye geçtiğini açıkladı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi Osman Aslantaş, CHP Milletvekili Eren Erdem'in açıklamalarına tepki göstererek partisinden istifa etti. Aslantaş, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.
İstifası sonrasında basın açıklaması yapan Osman Aslantaş, "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesi üzerine ortaya attığı asılsız iddialarla Türkiye'yi uluslararası alanda karalamaya çalışması, Rus TV kanallarına koşarak, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e sarin gazı verdiği iftirasını ortaya atmasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanç duydum. Bu noktada daha fazla CHP çatısı altında kalamayacağımı düşündüğüm için bu kararı aldım. İlçeme hizmet 
 
Belediye Meclis Üyesi Osman Aslantaş'ın istifasının ardından CHP'nin Akçadağ Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 3'ten 2'ye düştü. Yeni tabloya göre Belediye Meclisi'ndeki 11 üye AK Parti'li iken, 2 üye CHP'li, 1 üye MHP'li, 1 üye de bağımsız olarak görev yapacak.
Kaynak : DHA
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