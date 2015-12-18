Engin Altan Düzyatan Ertuğrul, Gazali ve İbni Arabi hakkında bilinmeyenleri anlattı

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Ertuğrul' karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan Lacivert dergisine verdiği röportajda hiç bilinmeyen yönlerinden bahsetti.

Başarılı oyuncu, yaklaşık 10 yıldır ney üflediğini belirtirken İbn Arabi okuduğundan da bahsetti.



İbn Arabi'yi daha öncede okuduğunu söyleyen Düzyatan, İmam Gazali de okuduğunu belirterek, “Ertuğrul Gazi okuma yazma bilmiyor. Her şeyden önce bu önemli olan. Obada okuma yazmayı bilen de çok az insan var. Yani Kuranı Kerim okudukları ve bu bilgiyi okuyarak öğrendikleri gibi bir şeyden yola çıkmayız. Doğal olarak manevi değerleri öğretecek bir öğreticinin olması gerekiyor. Ve aslında gerçekte de baktığımızda o manevi değerleri öğreten bir şahıs vardır Ertuğrul Gazi'ye; Şeyh Edebali. Ertuğrul Gazi zaten Osman Gazi'ye kendi söyler benim söylediklerimi değil onun söylediklerini dinle diye. Aslında Edebali, Ertuğrul'un da hocası niteliğindedir. Şeyh Edebali'yi dünya görüşü olarak hoca kabul etmiştir ve oğluna da öğütler verir. Ama o dünya görüşünün özü aslında İbn Arabi'ye dayanır. İbn Arabi, dönemi itibariyle gerçekten inanılmazdır. Okuduğunuz zaman çok başka yerlere götürür sizi” dedi.

“10 YILDIR NEY DE ÜFLÜYORUM”

Yaklaşık 10 yıldır ney üflediğinden de bahseden başarılı oyuncu, “İmam Gazali'yi okuduğunuzda ağırlaşırsınız ve çok daha zorlar, sizi başka bir yere doğru götürür. Biraz buhran halidir İmam Gazali. Ama İbn Arabi'yi okuduğunuzdaki rahatlık, o rahatlama hissi ve ne olursa olsun o maneviyatın verdiği huzur hissedilir gerçekten. Bu dizi başlamadan önce İbn Arabi okumaları yapmıştım zaten. Bu diziyle birlikte insanlara hatırlatma şansını bulduk. Ben tasavvuftan zevk alıyordum o anlamda. Yeni bir zevk değil bu benim için. Yaklaşık 10 yıldır ney de üflüyorum. İnsanlar sadece benim bu işle birlikte ilgilendiğimi zannediyorlar. Daha önceki dizilerde görmedikleri için o tarafımızı bilmiyorlar. Hâlbuki o taraflar manevi taraflar ve sadece yaşanır, gösterilmez. Üstelik gösterilmemesi üzerine de yaşanır. Bizde nedense gösterilmesi bekleniyor.”

