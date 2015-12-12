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En Çok Hangi PlayStation Oyunları Satıldı?

Oyunlar açısından dop dolu bir ayı geride bırakmamızın ardından Sony, PlayStation platformunda en çok satılan oyunları listeledi. İşte o oyunlar. Fallout 4 mü? Call of Duty: Black Ops III mü? Need for Speed mi? İşte cevabı...

En Çok Hangi PlayStation Oyunları Satıldı?

2015 yılına damgasını vuran birçok oyunun çıkışını gerçekleştirdiği Kasım ayı, kuşkusuz yılın merakla beklenen dönemlerinden biriydi.

Başta Fallout 4, Call of Duty: Black Ops III, Need for Speed, Star Wars: Battlefront, Assassin's Creed: Syndicate (PC) ve Rise of the Tomb Raider gibi birçok heyecan uyandıran oyunun raflardaki yerini aldığı Kasım ayı konsolların satış rakamlarını da bir yönden etkiledi. Sony de bu furyadan oldukça iyi etkilenmiş gibi gözüküyor.



Sony, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde PlayStation konsollarının dijital oyun ağı olan PlayStation Network üzerinden en çok satan oyunları listeledi. Firma ayrıca Kasım ayı satışlarının bir önceki ayı neredeyse ikiye katladığını da dip not olarak belirtti.

2015 Kasım ayının en çok satan PS4 oyunları

1- Call of Duty: Black Ops III

2- Fallout 4

3- Star Wars Battlefront

4- Need for Speed

5- The Order: 1886

6- Wolfenstein: The New Order

7- Rocket League

8- The Witcher 3: Wild Hunt

9- Battlefield 4

10- Assassin's Creed Syndicate



2015 Kasım ayının en çok satan PS3 oyunları

1- Call of Duty: Black Ops III

2- Minecraft: Story Mode - Episode 1: The Order of the Stone

3- FIFA 16

4- Battlefield 4

5- Army of TWO The Devil's Cartel

6- Minecraft: PlayStation 3 Edition

7- Grand Theft Auto V

8- Destiny

9- J-Stars Victory VS+

10- Castle Crasher



2015 Kasım ayının en çok satan PS Vita oyunları

1- Persona 4 Golden

2- Sword Art Online: Hollow Fragment

3- J-Stars Victory VS+

4- Dragon Ball Z: Battle of Z

5- Minecraft: PlayStation Vita Edition

6- Sword Art Online: Lost Song

7- Super Star Wars

8- Hyperdimension Neptunia Rebirth 3: V Generation

9- Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed

10- Amnesia: Memories

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