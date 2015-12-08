Emeklilere Büyük Müjde TOKİ’den Geldi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, ’Emekliye İkinci Bahar Projesi’ kapsamında ilk aşamada 17 ilde inşa edilecek toplam 4.354 konut için yarından itibaren, 9-30 Aralık 2015 tarihleri arasında ön taleplerin alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen emeklilerimiz kimlik kartları ile ilgili bankalara başvurularını yapabileceklerini ifade eden TOKİ Başkanı Turan, “Hedefimiz, hiç konut sahibi olmayan emeklilerimizin yüzünü güldürmek, İkinci Bahar’ı müjdelemektir” dedi.

EMEKLİYE ÖZEL KONUT PROJESİ

TOKİ tarafından, insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduğunu ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiğini ifade eden M. Ergün Turan, “Üretim felsefemizin temelini oluşturan dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük konut üretimlerimizde emeklilerimize yüzde 25 kontenjan ayırıyoruz. Ayrıca kendilerinden gelen talep doğrultusunda, ‘emeklilerimize özel’ konut projeleri geliştiriyoruz” dedi. Turan, başta emekliler olmak üzere dar gelirli vatandaşların 250 lira civarında düşük taksitlerle ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapmak için faaliyetlerin hızlandırıldığına dikkat çekti.

17 İLDE ÖN TALEP TOPLANACAK

Konut sahibi olamamış emeklilerin ev sahibi yapılması amacıyla ilk etapta 17 ilde 4.354 konut için, yarından itibaren ön talep toplanacağını ifade eden TOKİ Başkanı, bu kapsamdaki illeri ve konut sayılarını şöyle açıkladı:

“Bursa-Nilüfer (1.200 konut), Balıkesir-Bandırma-Edincik (32 konut), Karaman-Kırbağ (400 konut), Şanlıurfa-Akabe (304 konut), Konya-Meram (499 konut), Elazığ-Merkez (280 konut), Amasya-Merzifon (150 konut), Kütahya-İnköy (300 konut), Afyonkarahisar-Merkez (300 konut), Karabük-Merkez (426 konut), Çorum-Alaca (35 konut), Erzincan-Yoğurtlu (24 konut), Gaziantep-İslahiye (31 konut), Giresun-Alucra (16 konut), Muğla-Yatağan (79 konut), Sivas-Yenimahalle (184 konut) - Akıncılar (33 konut), Trabzon-Vakfıkebir (47 konut) - Çaykara (14 konut)”

KİMLİK KARTI İLE BAŞVURABİLECEKLER

TOKİ, 2+1 planında inşa edilecek konutlar için ilgili bankalar aracılığı ile ön talep toplayacak. Bu çerçevede emeklilerimiz kimlik kartlarını gösterip, 500 lira bedel ile ilgili bankalara başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ön taleplerin toplanmasının ardından başvuruların, konutlardan fazla olması halinde “hak sahibi belirleme kurası” çekilerek konutlardan almaya hak kazanan emekliler belirlenecek. Hak sahibi olamayan emeklilerimizin başvuru bedelleri kendilerine iade edilecek. Konut belirleme kurasının ardından da emeklilerimizle sözleşme imzalanacak.

KONUT SAHİBİ OLMAYANLAR BAŞVURABİLECEK

İkinci Bahar Projesi kapsamında 17 ilde ön talep toplanacak konutlardan satın almak isteyen emeklilerin, daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı kar irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya konutun bulunmaması, il sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 lira olması ve bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor.

Emeklilerle konut satışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr adresinin ’Emeklilere Özel’ bölümünden vehttp://www.toki.gov.tr/emeklilere-ozel linkinden ulaşılabilir.

Kaynak : İHA