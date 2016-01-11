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Emekli Sandığı 4c Maaş Bilgisi - Emekli aylığı hesaplama - Emekli Aylığı Kesintisi

Türkiyede çalışan kapsamında hayatını memur olarak devam ettiren milyonlarca insanın ve bunun devamında sosyal güvenlik haklarınıda kapsayank uzun bir süre Emekli Sandığı tarafından devam ettiren aktif olarak iş hayatına devam edenlerin işlemleri bu kurum altında toplanmıştır,

Emekli Sandığı 4c Maaş Bilgisi - Emekli aylığı hesaplama - Emekli Aylığı Kesintisi

 Çalışma hayatını memur olarak sürdüren milyonlarca insanın, sosyal güvenlik hakları, çok uzun bir süre Emekli Sandığı kurumunca takip edilirken, aktif çalışanların kesintileri bu kurum bünyesinde toplanmıştır.Belli bir süre hizmet verdikten sonra emekliliği hak eden çok sayıda insanın da maaşlarını ve sosyal güvenlik hizmetlerini bu kurumca karşıladıklarını da unutmamak gerekir. SGK bünyesine toplanan bu tür kurumlar, 4A, 4B ve 4C olarak ayrılan hizmet türü seçenek ayrımı içine girerken, emekli memurların 4C kapsamında işlem takipleri yürütülmüştür. 4C emekli aylığı kesintileri de SGK bilgi alma e devlet adresinden, sürekli olarak güncellenen bilgi sistemi içinde vatandaşa sunulacak şekilde hazır tutulmuştur.

Emekli Aylığı Kesintisi



 

Emekli aylığının bağlanma oranı, sebebi ve miktarı konusundaki tüm çizelge, ayrıntılı bir bilgi şeması olarak bu sayfadan ilgililere duyurulmuş ve insanların emekli maaşları hakkında öğrenmek istedikleri bütün bilgilere ulaşmaları sağlanmıştır. Bu sitenin 4C sayfasında, net aylık, ek ödeme ve kesinti miktarı net bir şekilde güncel bilgiler içinde yer alırken, şeffaf bir bilgi paylaşım sistemine ışık tuttuğunu söyleyebiliriz.

Emekli Sandığı emekli maaşı kesintilerinizi öğrenmek için aşağıdaki linkimizi tıklayınız. Aşağıdaki linkimizi tıkladıktan sonra edevlet şifresi ve Tc kimlik no ile e devlet girişyaparak emekli sandığı emekli maaş kesintilerinizi sorgulayabilirsiniz.

4C Emekli Sandığı Emekli Aylığı Kesintisi Sorgulama

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Emekli Aylığı
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